Música, emoción y solidaridad desde el Gran Hotel La Toja

El Eurostars Gran Hotel La Toja acogió ayer una nueva edición de la Gala Benéfica que organiza cada verano el Grupo Hotusa a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La velada, que se celebra desde hace más de una década, reunió a cerca de 150 personas en un entorno privilegiado como el que alberga el establecimiento y muestra que es una de las citas imprescindibles en el calendario estival de O Grove.

En el acto solidario, amenizado por la cantante Pasión Vega, participaron personalidades del ámbito social, empresarial e institucional. Entre los asistentes destacaron Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno; Ana Pastor, exministra y expresidenta del Congreso; Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento; los conselleiros Román Rodríguez y Antonio Gómez; así como el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

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Un momento de la cita solidaria en O Grove. | FDV

La gala, orientada a visibilizar y respaldar la lucha contra el cáncer, así como la labor que desarrolla la AECC, ha contado con la representación de la entidad a través de María Esperanza Fernández, vicepresidenta de la AECC en Pontevedra; Germán Rodríguez, consejero Nacional de la AECC y presidente provincial de Ourense; Manola Domínguez y Rosana González, presidenta y vicepresidenta de la Junta Local de la AECC en O Grove respectivamente; y Adolfo Santos, gerente de la AECC en Pontevedra.