Gala Benéfica
Música, emoción y solidaridad desde el Gran Hotel La Toja
El hotel del Grupo Hotusa acogió su tradicional evento en favor de la lucha contra el cáncer
R. A.
El Eurostars Gran Hotel La Toja acogió ayer una nueva edición de la Gala Benéfica que organiza cada verano el Grupo Hotusa a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
La velada, que se celebra desde hace más de una década, reunió a cerca de 150 personas en un entorno privilegiado como el que alberga el establecimiento y muestra que es una de las citas imprescindibles en el calendario estival de O Grove.
En el acto solidario, amenizado por la cantante Pasión Vega, participaron personalidades del ámbito social, empresarial e institucional. Entre los asistentes destacaron Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno; Ana Pastor, exministra y expresidenta del Congreso; Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento; los conselleiros Román Rodríguez y Antonio Gómez; así como el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.
La gala, orientada a visibilizar y respaldar la lucha contra el cáncer, así como la labor que desarrolla la AECC, ha contado con la representación de la entidad a través de María Esperanza Fernández, vicepresidenta de la AECC en Pontevedra; Germán Rodríguez, consejero Nacional de la AECC y presidente provincial de Ourense; Manola Domínguez y Rosana González, presidenta y vicepresidenta de la Junta Local de la AECC en O Grove respectivamente; y Adolfo Santos, gerente de la AECC en Pontevedra.
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