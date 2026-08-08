Medio siglo de Ádega
El lejano Oeste de Vilagarcía fue de cine
La fiesta al aire libre del Cine Club Ádega en el parque Enrique Valdés Bermejo fue un gran éxito. No faltó detalle para ambientar a zona como si fuera parte del lejano Oeste. La actividad forma parte de su Semana de Cine, que concluye hoy con Chus Pazos Jazz poniendo música en directo a la película «El hombre sin piernas»
Ayer, el lejano Oeste no parecía tan lejano en el parque Enrique Valdés Bermejo de Vilagarcía. El Cine Club Ádega no descuidó ningún detalle para trasladar a los asistentes a tiempos pasados y sumergirlos en la atmósfera que luego les hiciera disfrutar al máximo de la sesión de cine posterior.
Y es que se trataba de una fiesta tex-mex al aire libre que, como colofón, tuvo la proyección de la película «Rango», una divertida comedia dirigida al público familiar y que hizo las delicias de los presentes.
Pero hasta entonces, no faltaron los paseos a caballo, los talleres de maquillaje, los sorteos, premios y otras propuestas de animación, cine, música y gastronomía que, por unas horas transformaron este espacio natural en un rancho fronterizo del lejano Oeste. Además, bastantes atendieron al llamamiento realizado por la organización para acudir vestidos como vaqueros, forajidos y aventureros.
Todo como parte de una de las actividades que el cine club vilagarciano lleva meses desarrollando para conmemorar su medio siglo de historia. De hecho, se trata de la recta final de la Semana de Cine, que pondrá hoy el broche de oro con un concierto de Chus Pazos Jazz para poner música a «El hombre sin piernas», la película que catapultó al estrellato a la mayor estrella de cine de los años 20, según la organización, Lon Chaney, conocido por el sobrenombre del «Hombre de las mil caras» por su «increíble versatilidad en sus caracterizaciones».
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