Donato Fernández diseña la imagen de la Festa da Auga 2026

La Festa da Auga de Vilagarcía 2026 ya tiene imagen oficial. Su autor es Donato Fernández, un «fan inquebrantable» de la celebración, según explican desde la comisión, que este sábado, a partir de las 10.30 horas, estará en la plaza de Galicia para vender las camisetas de esta edición.

Desde la Asociación Agua Que Non Has de Beber desvelaron el secreto del diseño con el que la celebración volverá a pasar a la historia, pues no solo lucirá en las vestimentas oficiales, sino también en la cartelería de una de las citas más multitudinarias del verano gallego.

Sobre su autor, indicaron que Donato Fernández es vilagarciano, pero sobre todo un «fan inquebrantable» de la cita.

Detallan que pasó 16 años trabajando como diseñador gráfico en Barcelona, una ciudad que dejó recientemente para volver «felizmente» a Galicia. Y «¿qué mejor momento para encargarse del diseño de la camiseta del Agua de este año?», indican desde la comisión.

Según el propio «padre» de la imagen, se trata de un diseño «sencillo, geométrico y minimalista».

Cabe recordar que la Festa da Auga se desarrolla dentro de las celebraciones de San Roque de Vilagarcía, que tienen lugar del 14 al 23 de agosto.

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