Vilanova entrega su insignia de oro y brillantes a Alfonso Rueda

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibirá la insignia de oro y brillantes de Vilanova el próximo domingo. El máximo responsable autonómico recibirá uno de los cuatro reconocimientos previstos en el marco de la XXXII edición de la Festa do Mexillón de do Berberecho, tal y como ha anunciado el Concello de Vilanova esta misma tarde. Rueda compartirá este reconocimiento con el historiador vilanovés Chema Leal, el periodista José Pereira (que se encargará de leer el pregón) y el local A Cofradía-Taberna Cultural, encargado de dinamizar la vida musical del municipio desde hace más de un lustro. La entrega se realizará en la plaza do Castro el domingo a las 14.00 horas.

La fiesta gastronómica continuó en la jornada de hoy, con la inauguración de la Feira de Oportunidades, un evento en el que participan un total de 22 establecimientos comerciales colaboradores de Vilanova Centro, que ofrecen sus productos en stock a precios asequibles.