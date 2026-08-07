La Ribot agradece el  galardón Manolo Paz en «esta magnífica tierra, Galicia»

La Fundación Manolo Paz entregó un nuevo reconocimiento que pone a Galicia en el mapa mundial. En esta ocasión fue para la coreógrafa, bailarina y performer La Ribot, que se deshizo en agradecimientos por su elección y, sobre todo, para quienes le descubrieron «esta magnífica tierra». Fue durante sus jornadas anuales, que cumplieron once años de celebración y que, nuevamente, contaron con amplio respaldo institucional.

El escenario volvió a ser la finca de Castrelo (Cambados), que se ha convertido en uno de los mayores y más importantes parques escultóricos al aire libre de Europa. Donde se protege y se respira el arte del prestigioso escultor cambadés, que actuó de perfecto anfitrión y entregó el galardón de su propia autoría a la artista, que es una «figura clave» en la renovación y la hibridación de los lenguajes de la danza y el arte contemporáneo internacional de las últimas décadas.

Para el cambadés y la directora de la fundación, Julia García, fueron las primeras palabras de agradecimiento de la madrileña, tras un momento al que puso voz la cantante Uxía, a quien calificó de «magnífica».

De la misma forma se refirió a la tierra gallega y, de hecho, quiso reconocer a sus descubridores: «A Iñaki Antelo, por invitarme la primera vez a Vigo, y a David Barros y Mónica Maneiro, que me han invitado muchas veces». No se olvidó del resto de presentes, un nutrido público que asistió a estas jornadas artísticas donde naturaleza, vino y arte se dan la mano. La exposición de este año es una muestra que repasa la trayectoria de la coreógrafa y que permanecerá abierta estos días.

Un momento de la actuación de Uxía. / Pedro Mina

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, elogió el trabajo que desarrolla la fundación en apoyo de la cultura gallega y sobre la homenajeada destacó que «ha contribuido de forma decisiva a la difusión de la danza contemporánea». Asimismo, recordó que su trabajo ya formó parte de la programación cultural de la Xunta con su participación en el festival Escenas do Cambio, celebrado en la Cidade da Cultura.

En la comitiva de autoridades también estuvo el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, quien también puso en valor el papel de la entidad cambadesa para consolidar la provincia como referente de la creación contemporánea y recordó que su institución recuperó la Bienal de Pontevedra.

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El alcalde de Cambados, Samuel Lago, y otros mandatarios se sumaron a esta cita que nació en el año 2016, poniendo en valor las aportaciones de creadores y personalidades como los arquitectos David Chipperfield y Manuel Gallego Jorreto, la cantante Luz Casal, Fernando Caruncho y David Barro, entre otros.