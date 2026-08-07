El +Provincia reparte 550.000 euros entre cuatro municipios

La Diputación de Pontevedra inyectará 550.000 euros a cuatro municipios de la zona de O Salnés y Ullán en el marco del +Provincia 2026-2027, en concreto, los concellos de Meaño, Pontecesures, Sanxenxo y Valga.

En el caso de Valga, el municipio recibirá una ayuda de cerca de 250.000 euros parea acometer su plan an ual de asfaltados con el fin de mantener las vías en condiciones adecuadas mediante la limpieza de la superficie y de las cunetas y pavimentado. Se actuará en caminos situados en las parroquias de Setecoros, y Valga.

En el caso del Concello de Sanxenxo, se afrontará la mejora de la accesibilidad de la plaza Manuel Cortés, de Bordóns, con una inyección de cerca de 160.000 euros. El fin de las obras es lograr una mejor integración en el entorno, preservando integramente el concepto de espacio público pero con más superficie utilizable. Incorporará escaleras y rqampas y se hará un rediseño de la grada actual y de interacciones con las vías del perímetro.

Meaño dedicará cerca de 80.000 a la ampliación de dos vías, la pista de acceso a Dadín, fundamental para llegar a la Autovía de O Salnés, y la de Freixeiro, en Lores, que permite conectar con Simes. Las actuaciones incluirán movimientos de tierras y construcción de muros entre otras cuestiones. Las dos vías presentan un ancho muy reducido que impide un cruce seguro de vehículos en direcciones opuestas.

Por último, Pontecesures recibirá más de 70.000 euros para el acondicionamiento de la plataforma y la humanización de la calle Carles. Se dotará de una plataforma única con zonas de tránsito separadas, se mejorará la red de pluviales y se remodelará el alumbrado público. También se realizarán mejoras en el parque infantil.

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El objetivo de este plan es ayudar a financiar actuaciones prioritarias para los concellos.