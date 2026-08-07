«Xantar na Casa» promueve la autonomía de usuarios vulnerables de 53 a 101 años en Vilagarcía

Mujer con una media de edad 85 años es el perfil mayoritario del usuario de Xantar na Casa, un servicio que en 2025 atendió a 28 personas en Vilagarcía y que permite promover la autonomía entre las personas mayores. De hecho, la más longeva tiene 101.

Desde el Concello indicaron que el pasado ejercicio se destinaron 21.600 euros a este programa nutricional destinado a mayores y dependientes, entregándoles a domicilio las comidas y cenas ya preparadas y adaptadas a las necesidades de cada persona.

En total, fueron 28 los beneficiarios con una media de edad de 84 años.

Las mismas fuentes recordaron que además de garantizar la correcta alimentación de este colectivo vulnerable, la iniciativa promueve la autonomía de los beneficiarios facilitándoles permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible.

La prestación se organiza de forma que reciben semanalmente en sus domicilios las catorce comidas indispensables (siete desayunos y siete cenas) para una semana completa.

«Los menús se adaptan a las prescripciones médicas de cada persona (bajo en sal, con alimentos blandos que puedan masticar...), se presentan en recipientes individuales adaptados para conservarse en el frigorífico y para calentar en el microondas. De este modo, se evitan los riesgos que cocinar puede representar para las personas dependientes o con problemas de movilidad. Además, se ofrecen menús variados y equilibrados», destacaron desde el departamento de Servizos Sociais, encargado del mismo.

Del total, veintes usuarios fueron mujeres con un promedio de edad de 85 años, teniendo la más joven 53 y la mayor 101 años. En el caso de los ocho varones, la media baja a los 83 y luego hay otros de 61 y 91 años.

El Ayuntamiento indica que se trata de un programa que complementa a otras prestaciones, como es Axudar no Fogar (SAF) y, de hecho, siete personas fueron atendidos en ambos programas.

Noticias relacionadas

«Además del objetivo principal, Xantar na Casa también permite hacer un seguimiento semanal y de forma continuada a los usuarios, ya que el encargado de llevarles las comidas comprueba cómo se encuentra la persona, que normalmente vive sola o acompañada de otra en su misma situación y, en caso de detectar alguna necesidad, da cuenta inmediatamente a los Servizos Sociais para que si le preste la atención debida», puntualizaron las mismas fuentes.