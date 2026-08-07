El presidente comarcal acusa al BNG de «tergiversar» la realidad financiera de la Mancomunidade

El presidente comarcal enfrentó las críticas del BNG respecto a la situación financiera, acusándole de hacer una lectura parcial; de «tergiversar para dar una imagen totalmente falsa, pues no se corresponden en absoluto con la realidad». Y es que «se puede discrepar de decisiones políticas, pero los números no son opinables», clamó David Castro, asegurando que no se corresponden con los «datos recogidos en los propios informes oficiales».

Así que, «o estamos ante un profundo desconocimiento de cómo funcionan las cuentas de una administración o ante un intento consciente de engañar a los vecinos», declaró. Además de acusarle de «hipocresía» porque la Conta de 2025 no obtuvo ningún voto en contra.

Argumenta que acuden a un plan económico financiero «meramente por una cuestión coyuntural, pues el ente está en una situación de superávit». Señaló que el informe de Intervención dice «expresamente» que es por los créditos por un valor total de 1.129.70 euros suscritos para comprar la nave del centro logístico y uno de los proyectos para mejorar la infraestructura del agua.

«No nos endeudamos para pagar gasto corriente, sino para comprar patrimonio y ejecutar infraestructuras estratégicas», añadió el también alcalde de Ribadumia. Así, también detalló que al cierre de 2025, había fondos líquidos por valor de 2,7 millones y un remanente para gastos generales de 2,1 millones, un resultado presupuestario positivo de 159.570 euros e incluso se ejecutó más inversión de la prevista; unos 300.000 euros más, según defendió.

Todo ello con el «mayor presupuesto de las dos últimas décadas» y la «mayor incorporación de patrimonio de la historia» sin que «los Concellos tengan que aportar ni un euro», enfatizó, recordando que, entre otras cosas, el dinero prestado se paga con el ahorro en electricidad obtenido tras años de inversión en eficiencia energética.

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También que la entidad no cuenta con ingresos ordinarios de otras administraciones, aunque gracias a «hacer gestión» se ha logrado financiación externa, como el convenio con la Diputación para la nave, firmado esto días. De hecho, Castro le mandó un mensaje a la expresidenta, Marta Giráldez: «En un periodo en que estaba gobernada por el PSOE llegaron cero euros, ahora la situación es radicalmente diferente».