O Salnés estrena una red de planisferios para sumarse al auge del astroturismo

Tras sus incursiones en el turismo pet friendly y el «slow business», la Mancomunidade do Salnés quiere su trozo del pastel en otra modalidad en auge, el astroturismo, y como primera pata ha creado una red de planisferios con nueve puntos en la comarca donde se podrá observar e interpretar el firmamento de manera sencilla e intuitiva.

Los nuevos equipamientos están ubicados en algunos de los principales miradores de O Salnés y han sido elegidos teniendo en cuenta las mejores condiciones para poder contemplar el cielo nocturno con garantías de falta de contaminación lumínica y otras cuestiones.

Han colocado un por Concello. Así, se pueden encontrar en el mirador del Alto de Xiabre (Vilagarcía de Arousa), As Sinas (Vilanova), Con do Forno (A Illa), A Barca (Cambados), en el mirador de la carballeira de Barrantes (Ribadumia), Monte da Bandeira (Meis), San Bieito de Lores (Meaño), en el puerto deportivo de Sanxenxo y en el mirador de Con da Hedra (O Grove), «configurando una red que combina costa, miradores, espacios naturales y lugares de gran valor paisajístico», explican sus responsables.

Los dispositivos consisten en un soporte de madera donde se instala el planisferio elaborado de metacrilato resistente y están concebidos para que cualquier persona, sin conocimientos específicos, pueda utilizarlo e identificar las principales estrellas y constelaciones visibles en función de la fecha y la hora. Gracias al sencillo sistema giratorio que caracteriza a los planisferios, «es posible conocer el aspecto del cielo nocturno en cada época del año y aprender a orientarse entre las constelaciones de una forma intuitiva, didáctica y accesible para todos los públicos».

Desde la entidad supramunicipal destacan que este nuevo producto vinculado al astroturismo «no solo constituyen un recurso divulgativo, sino que invita a recorrer la comarca desde una perspectiva diferente, favoreciendo experiencias al aire libre durante todo el año».

La puesta en marcha de esta red de observatorios responde a la estrategia comarcal de «crear nuevos recursos turísticos permanentes que completen la oferta tradicional del destino, favorezcan la distribución de visitantes por todo el territorio y contribuyan a la desestacionalización», añaden las mismas fuentes.

De hecho, pretenden que sea un nuevo atractivo, un motivo más para visitar la comarca, más allá del visitante habitual, pues «los nuevos equipamientos poseen un importante valor educativo y divulgativo y pueden servir de apoyo para actividades escolares, visitas guiadas, jornadas de astronomía, rutas de naturaleza o iniciativas de sensibilización».

«Queremos ofrecer una forma diferente de descubrir O Salnés, aprovechando nuestros paisajes también cuando cae la noche. Tenemos un territorio con muchos recursos y nuestro objetivo es seguir creando experiencias que permitan disfrutarlo de nuevas maneras y durante todo el año», declaró el presidente comarcal, David Castro.

Este también destacó el hecho de que haya un punto en cada uno de los nueve Ayuntamientos; que la iniciativa tiene «una verdadera dimensión comarcal, pues no se trata únicamente de instalar nueve elementos, sino de crear un nuevo recurso turístico distribuido por todo O Salnés, que puede ser disfrutado tanto por quienes nos visitan como por la propia población local».

Noticias relacionadas

Aunque es una herramienta para contemplar el firmamento, la nueva red llega en un momento de gran expectación por el eclipse solar del 12 de agosto. Su puesta en marcha forma parte del proyecto de puesta en valor de la comarca como origen de todos los caminos de Santiago, financiado por el Ministerio de Turismo con el fondo europeo Next Generation.