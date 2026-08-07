O Grove dedica 129.000 euros al repintado de líneas y desbroces

El Concello de O Grove está ejecutando un plan de pintado de señalización horizontal y de desbroces con un coste total de algo más de 129.000 euros y que, entre otras cuestiones, atañe a 15 calles y pasos de peatones.

Así lo explica el alcalde, Jose Cacabelos, quien también se quejó de que están actuando en zonas que no son de su competencia, como el aparcamiento de A Lanzada, que es dominio de Costas; la carretera de entrada por Ardia, la PO-316, que es una carretera de la Xunta, y delante del mercado municipal, que es de titularidad de Portos de Galicia.

«Tenemos que acometer el mantenimiento de áreas que no son nuestras, asumir nosotros el gasto», lamentó el regidor para quejarse de que las administraciones titulares no están actuando como debieran, siempre según su parecer.

Noticias relacionadas

Vista del aparcamiento de A Lanzada. / FdV

Según Cacabelos, esta campaña de repintado de líneas, incluyendo plazas de estacionamiento, tiene un coste de 64.000 euros para las arcas municipales y en los trabajos de desbroce van a gastar 65.000 euros.