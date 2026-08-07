Sector del vino
Luz verde ambiental al cambio de uso de suelo para un viñedo en O Facho, Cambados
La Consellería de Medio Ambiente concluye que «no son previsibles efectos adversos significativos» en el cambio de uso forestal actual de las parcelas a agrícola
La Xunta ha dado luz verde ambiental al proyecto de viñedo sostenible promovido por la bodega Casa Montepío en la zona costera de O Facho (Castrelo), pues concluye que «no son previsibles efectos adversos significativos» en el entorno, aunque exige el cumplimiento de una serie de condicionantes incluidos en el documento ambiental y en la restante documentación analizada durante el proceso, en el que se ha consultado a ocho organismos y que no recibió ninguna alegación durante su exposición pública.
Como avanzó Faro hace unos meses, la iniciativa compete a un total de seis parcelas que suman algo más de 1,55 hectáreas en el Monte Lavandeira y tiene por objeto la sustitución de la vegetación actual, repoblaciones de pintos y eucaliptos, mayormente, por un viñedo de emparrado tradicional que seguirá el modelo de agricultura regenerativa, gestionándolo de manera sostenible en todos sus aspectos, incluido el control de plagas.
Según la resolución de la Consellería de Medio Ambiente se aprueba la evaluación de impacto ambiental simplificada, pero esto «no exime al promotor de la obligación de tener todas las autorizaciones, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para desarrollar el proyecto».
Concluye que será viable la puesta en marcha siempre que se cumplan las condiciones específicas dispuestas en los informes emitidos tras las consultas realizadas a los organismos interesados. Estas tienen que ver aspectos como la protección de la atmósfera, la población y la salud; de las aguas y los lechos fluviales; del suelo y de las infraestructuras; sobre el patrimonio natural y cultural; gestión de residuos o la integración paisajística y restauración.
Asimismo, indica que para ejecutarlo se prevén labores de retirada del estrato arbóreo existente, la preparación de los terrenos, la colocación de sistemas de conducción con piedra granítica y alambre y el plantado de los viñedos. Bajo un modelo sostenible «evitando labranzas profundas, empleando cubiertas vegetales y realizando un control biológico de las plagas para evitar el uso de agroquímicos».
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