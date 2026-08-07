Sucesos
Detienen a una joven por agredir a mordiscos y patadas a su pareja y zarandear a un policía en Vilagarcía
La mujer está siendo investigada por violencia en el ámbito familiar y los hechos ocurrieron en un bar de Méndez Núñez
Una joven de 26 años de edad está siendo investigada por violencia en el ámbito familiar tras haber agredido presuntamente a su pareja, una mujer de 33 años.
Según testigos presenciales de los hechos, que empezaron en un bar, le dio patadas y mordiscos y, además, zarandeó a uno de los agentes que intervinieron.
Un aviso ciudadano llevó a la Policía Local y Nacional al local de hostelería, ubicado en la calle Méndez Núñez. Según relataron otras personas presentes, la joven de 26 años golpeó a su pareja y la condujo por la fuerza hacia el exterior del bar, donde continuó la agresión con patadas y mordiscos hasta que fueron separadas por terceros.
Siempre según el cuerpo local, los agentes pudieron constatar las lesiones de la víctima a la que hallaron acurrucada y llorando en el suelo. En cuanto a la presunta agresora, detallaron que estaba alterada y discutiendo con personas que le estaban reprochando su actitud.
También relatan que cuando se iba a proceder a su detención reaccionó agarrando del chaleco antibalas y zarandeando a uno de los policías actuantes, sin hacer caso a las indicaciones. Además, en su traslado al centro médico intentó autolesionarse.
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