Expertos piden extremar todas las precauciones para disfrutar el eclipse

El próximo 12 de agosto Galicia vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios de las últimas generaciones. Aunque en municipios como Vilagarcía el Sol no llegará a ocultarse completamente —la cobertura alcanzará alrededor del 99,7 %—, la experiencia será excepcional y convertirá la tarde en un escenario único para miles de personas. Sin embargo, los especialistas insisten en que la emoción del momento nunca debe hacer olvidar una regla fundamental: observar el eclipse únicamente con protección homologada.

El doctor y divulgador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago, Luca Piccotti, advierte de que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina. «No se puede mirar directamente al Sol», resume de forma tajante. La única opción segura pasa por utilizar gafas específicas para eclipses que cuenten con la certificación internacional ISO 12312-2:2015, fácilmente identificable en la montura o el embalaje del producto y disponibles en ópticas y establecimientos especializados.

El experto recuerda que unas gafas de sol convencionales, por oscuras que parezcan, no ofrecen ninguna protección frente a la radiación solar concentrada durante un eclipse. Tampoco recomienda improvisar filtros caseros ni recurrir a materiales sin homologación. Para quienes deseen disfrutar del fenómeno de otra forma, propone métodos indirectos como la tradicional caja estenopeica, elaborada con una simple caja de zapatos perforada para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie sin necesidad de mirarlo directamente.

Piccotti añade que quienes dispongan de telescopios o prismáticos deberán incorporar filtros solares específicos delante del objetivo, nunca en el ocular, ya que de lo contrario el riesgo ocular aumenta considerablemente.

El catedrático de Astronomía y coordinador científico del Observatorio Ramón María Aller, José Ángel Docobo, coincide en que la prudencia será la mejor aliada durante toda la jornada. «No tiene sentido estar continuamente mirando hacia el Sol durante las dos horas que dura el fenómeno. De un minuto para otro apenas se apreciarán cambios», explica.

La recomendación consiste en realizar observaciones puntuales, siempre con las gafas homologadas correctamente colocadas. Ni siquiera en el momento culminante del eclipse podrán retirarse en Galicia, ya que el disco solar nunca llegará a desaparecer completamente. «Quedará un pequeño hilo de luz y las gafas deberán permanecer puestas en todo momento», recalca.

Docobo define el acontecimiento como «el eclipse de nuestras vidas». No exagera. El anterior eclipse total visible en Galicia se produjo en 1912 y un fenómeno semejante no volverá a repetirse con condiciones comparables hasta el año 2180. Antes habrá otros eclipses destacados —como el total que recorrerá el sur de España en 2027 o el eclipse lunar previsto para enero de 2028—, pero ninguno ofrecerá para Galicia un atractivo semejante.

Las gafas deben ser homologadas y están dispobibles en cualquier óptica. / Noe Parga

La jornada tendrá además un atractivo añadido. Apenas finalice el eclipse comenzará la tradicional lluvia de estrellas de las Perseidas, lo que permitirá enlazar dos de los fenómenos astronómicos más espectaculares del calendario en una misma noche. Los especialistas recuerdan, además, que el 28 de agosto podrá contemplarse un eclipse de Luna prácticamente total, para cuya observación no será necesario utilizar protección ocular.

En Vilagarcía la expectación ya ha quedado patente incluso antes del gran día. Las 2.000 gafas homologadas distribuidas gratuitamente por el Concello se agotaron en apenas media hora, reflejo del enorme interés ciudadano por un fenómeno que miles de personas esperan seguir desde el parque de A Compostela.

Expectación en Vilagarcía

El Concello organizará una gran celebración divulgativa desde las 17.30 horas en el parque de A Compostela. A esa hora comenzará el reparto de las gafas previamente reservadas y se instalarán carpas informativas y animación musical. A partir de las 19.30 horas, cuando la Luna empiece a cubrir el disco solar, la divulgadora María Brea explicará al público las distintas fases del eclipse, así como los efectos que este fenómeno provoca sobre la naturaleza. El momento de máxima ocultación llegará alrededor de las 20.30 horas, cuando el Sol aparecerá cubierto en un 99,7 % desde Vilagarcía antes de recuperar paulatinamente su luminosidad.

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Formación en Ribadumia

El Concello de Ribadumia celebrará el lunes 10 de agosto, a las 20.00 horas, una sesión informativa abierta al público en la Casa da Cultura para acercar a la ciudadanía todos los detalles del eclipse. La actividad abordará el origen de estos fenómenos, sus diferentes fases, las recomendaciones para una observación segura y los mejores puntos desde los que contemplarlo. Al finalizar la charla se repartirán gratuitamente 500 gafas homologadas facilitadas por Turismo Rías Baixas entre los asistentes hasta agotar existencias, con el objetivo de que puedan disfrutar del eclipse con todas las garantías de seguridad.