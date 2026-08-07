Detenido un hombre tras asaltar a otro con un destornillador en Vilagarcía

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional detuvieron esta tarde a un hombre como presunto autor de un robo con violencia en Vilagarcía. Los hechos ocurrieron sobre las 16.25 horas, cuando la Policía Local de Vilagarcía recibió el aviso de que unas personas estarían persiguiendo a un presunto ladrón en la calle Travesía Barrio Novo. Los alertantes ofrecían una descripción del individuo y explicaban que habría asaltado a un vecino de la zona familiar suyo. A este le que amenazó con un destornillador para llevarse el dinero que había sacado del cajero automático unos minutos antes.

La patrulla de la Policía Local comenzó en ese momento una búsqueda del individuo, interceptando a una persona que coincidía con la descripción unos minutos después. Sometido a un cacheo, los agentes le encontraron un destornillador. En ese momento también se presentaron agentes de la Policía Nacional, que confirmaron la denuncia y procedieron a la detención del individuo, un vecino de Vilagarcía de 36 años de edad, que será puesto a disposición judicial en las próximas horas, acusado de un presunto delito de robo con violencia.

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La víctima del robo tuvo que desplazarse al centro médico, ya que presentaba lesiones causadas durante el forcejeo con el autor del robo.