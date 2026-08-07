Un conductor da positivo en drogas tras subirse a aceras y adelantar en el carril bici

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía han identificado esta tarde a un individuo que protagonizó todo tipo de infracciones con su vehículo y que acabó dando positivo por consumo de cocaína tras haber sido sometido a la prueba de detección de drogas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.20 horas cuando se recibe una llamada en la sede de la Policía Local de Vilagarcía en la que se alerta de que, en la avenida de Cambados, un vehículo circulaba adelantando por el carril bici a una velocidad excesiva. La patrulla de la Policía Local localizó el vehículo en la calle Laureano Gómez Paratcha, donde venía haciendo adelantamientos en slalom y, tras superar la fachada trasera del auditorio, decidió subirse a la acera de O Ramal, por donde continuó circulando. Tras una persecución, el vehículo fue interceptado en el Patio Saavedra con una rueda pinchada. Durante todo ese trayecto puso en riesgo a varios peatones, así como a otros conductores y a los dos acompañantes que viajaban con él en el vehículo interceptado por la Policía Local. Varias de esas circunstancias fueron captadas por las cámaras del Puerto de Vilagarcía, imágenes que se aportarán en la causa contra el individuo.

Los agentes que le interceptaron procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia, donde arrojó un resultado negativo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en la de drogas, donde el hombre dio positivo por cocaína en la prueba indiciaria, mientras que la de laboratorio no llegó a completarse porque el conductor arrancó con los dientes el algodón.

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Así las cosas, el conductor está investigado por conducción temeraria con concreto peligro, por conducir bajo la influencia de las drogas y por negarse a someter a las pruebas de detección de drogas.