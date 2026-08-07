El Concello de Vilagarcía tilda de «hipócrita» la crítica del PP a los cambios en el proyecto de la piscina

El Concello de Vilagarcía replica al PP que la modificación del proyecto de la piscina de Fontecarmoa para introducir un incremento del plazo de finalización, hasta octubre, y del gasto, aún no está aprobado. Aunque no detalla porqué se han solicitado estos cambios, señala que no se trata de una propuesta política, sino de los técnicos, y cree que está actuando con «hipocresía», acusándole de no ser tan crítico cuando esto sucede en obras de las administraciones que gobierna.

Así, tilda de «curioso» que el grupo opositor hable de «irresponsabilidad» en una situación para «resolver cuestiones que justifican los técnicos y en cambio, si Augas de Galicia lleva dos años de retraso en la ejecución de la red de saneamiento y los tanques de tormentas, es lo normal», ironiza.

El gobierno local también cree que actúa de «oídas», indicando que la petición del arquitecto redactor y de la constructora aún «tiene que ser ratificada por Urbanismo, la Secretaría xeral y la Intervención municipal». De hecho, cree que «debería informarse primero y así sabría cuál es la justificación de los técnicos, no la de los políticos, para modificar el proyecto». Echa en falta lo mismo con la obra de saneamiento autonómica.

«Por lo visto, en las obras de la Xunta las recomendaciones las hacen los técnicos y cuando estos hablan de dificultades técnicas de cruzar el río de O Con por debajo del lecho, hay que darles la razón y si hay que esperar, se espera». En cambio, consideran que cuando se trata de trabajos municipales, su pensamiento es que a las autoridades políticas «les gusta incumplir los plazos. Un poco raro todo».

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No concreta el Ejecutivo de Alberto Varela el motivo de esta propuesta de modificación -la obra ya debería estar acabada-. Únicamente generaliza diciendo que los cambios en los proyectos porque en el original había partidas mal calculadas y unidades de obra no previstas o porque hubo cambios de normativa, «es algo absolutamente normal, excepto en las obras que hace el PP donde gobierna, donde siempre todo es perfecto, excepto en Vilagarcía», añadió, nombrando las de Vista Alegre, la plaza de España o el campo de fútbol de Bamio, «que ni siquiera sabía dónde estaba proyectado».