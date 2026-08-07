Política local
El BNG de Valga vuelve a exigir solución al «grave problema» de aparcamiento en Rúa Nova
Indica que se trata de «un riesgo directo para la seguridad vial» y recuerda su propuesta de habilitar una parcela sin uso como parking
El BNG de Valga ha vuelto a exigir al Concello una solución al «grave problema de estacionamiento» que, asegura, se produce en Rúa Nova y su entorno. Recuerda que ya el año pasado plantearon una propuesta de acondicionar como parking público una parcela municipal de 1.700 metros cuadrados, sin uso y en la misma vía.
Es más, indica que «no solo dificulta el acceso a las viviendas y reduce la calidad de vida de la zona, sino que supone un riesgo directo para la seguridad vial, al impedir el paso seguro de peatones y dificultar la visibilidad para el tráfico local».
Su portavoz, Fran Devesa, indica que hace falta una intervención «inmediata», pues los vecinos y personas que acuden diariamente a trabajar en la zona tienen que aparcar sobre las aceras, en los márgenes de la calzada y «en cualquier espacio disponible».
Para el nacionalista la culpa es del Ayuntamiento, de una «evidente falta de planificación urbanística» y, de hecho, asegura que esta calle es «el reflejo de un modelo de gestión agotado tras 36 años de gobierno del PP».
Por otra parte, el grupo opositor anima a los vecinos a informarse de las ayudas nacidas este año para rehabilitar o terminar edificios residenciales inacabados, con el fin de su incorporación al mercado de alquiler. Asimismo, anima al Ayuntamiento a presentarse a la línea para administraciones y restaurar patrimonio local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un muerto y un conductor fugado tras una colisión frontal en Vilagarcía
- Galicia dice no al turismo de la droga: freno institucional y social a la ruta de Oubiña
- Abal Varela y sus exsocios apoyan una moción del PP de Cambados que censura su propia gestión
- Cierran la causa penal contra una expresidenta de O Grove acusada de apropiarse de fondos de la comunidad
- Vilagarcía suma un nuevo árbol «senlleiro» por mandato judicial
- La Iglesia declina ceder su parte del auditorio de Cambados y pide 45.000 euros al Concello
- Memoria viva de la gran celebración de Carril
- La oferta «pet friendly» de O Salnés alcanza ya los 159 establecimientos