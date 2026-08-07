El BNG de Valga vuelve a exigir solución al «grave problema» de aparcamiento en Rúa Nova

El BNG de Valga ha vuelto a exigir al Concello una solución al «grave problema de estacionamiento» que, asegura, se produce en Rúa Nova y su entorno. Recuerda que ya el año pasado plantearon una propuesta de acondicionar como parking público una parcela municipal de 1.700 metros cuadrados, sin uso y en la misma vía.

Es más, indica que «no solo dificulta el acceso a las viviendas y reduce la calidad de vida de la zona, sino que supone un riesgo directo para la seguridad vial, al impedir el paso seguro de peatones y dificultar la visibilidad para el tráfico local».

Su portavoz, Fran Devesa, indica que hace falta una intervención «inmediata», pues los vecinos y personas que acuden diariamente a trabajar en la zona tienen que aparcar sobre las aceras, en los márgenes de la calzada y «en cualquier espacio disponible».

Para el nacionalista la culpa es del Ayuntamiento, de una «evidente falta de planificación urbanística» y, de hecho, asegura que esta calle es «el reflejo de un modelo de gestión agotado tras 36 años de gobierno del PP».

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Por otra parte, el grupo opositor anima a los vecinos a informarse de las ayudas nacidas este año para rehabilitar o terminar edificios residenciales inacabados, con el fin de su incorporación al mercado de alquiler. Asimismo, anima al Ayuntamiento a presentarse a la línea para administraciones y restaurar patrimonio local.