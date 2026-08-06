Zona Aberta inicia tres jornadas de descuentos en Vilagarcía

Las compras han vuelto a encontrar uno de sus escenarios más reconocibles del verano vilagarciano. La Praza da II República abrió sus puertas para dar comienzo a la vigésima edición de la Feira de Oportunidades de Zona Aberta, una cita que reunirá hasta el sábado a 17 comercios dispuestos a dar salida a sus existencias con importantes descuentos.

El mercado echó a andar entre percheros, cajas de calzado, complementos y artículos para el hogar, con una oferta amplia y pensada para públicos muy diferentes. Los establecimientos participantes trasladaron parte de sus productos fuera de las tiendas con rebajas que, en algunos casos, alcanzan el 50 %. El objetivo es facilitar que vecinos y visitantes encuentren auténticas gangas en unas fechas marcadas por el ambiente previo a las fiestas de San Roque.

La primera jornada se prolongará hasta las 22.30 horas, mientras que el viernes y el sábado la feria funcionará en horario partido. Los puestos abrirán de 10.30 a 14.30 y retomarán su actividad entre las 18.30 y las 22.30 horas, ampliando así las posibilidades de acceso. La ubicación junto al Auditorio vuelve a ser una de las señas de identidad de la edición estival. Zona Aberta mantiene desde hace años esta fórmula durante el mes de agosto.

Más allá de las ventas, el colectivo entiende el encuentro como una herramienta para reforzar la actividad económica en el centro. La buena respuesta de clientes en el día de ayer refuerza la idea de sacar a la calle el stock a unos precios muy competitivos.

Ese incremento de potenciales clientes no se limita a los puestos instalados bajo las carpas. La afluencia beneficia también a las tiendas que mantienen abiertas sus puertas y a los establecimientos hosteleros adheridos al colectivo, que encuentran en la feria un nuevo motivo para que el público permanezca durante más tiempo en las calles del casco urbano.

La propuesta alcanza este año una cifra redonda. Dos décadas después de su puesta en marcha, la Feira de Oportunidades conserva la misma esencia: acercar el pequeño comercio al público, dar una segunda salida a los productos de temporada y demostrar que los descuentos pueden convertirse también en una jornada de convivencia.

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Durante tres días, la plaza será el escaparate común de 17 negocios que comparten espacio, clientela y la expectativa de cerrar el verano con un necesario impulso en sus ventas.