Vilagarcía suma un nuevo árbol «senlleiro» por mandato judicial

La pelea judicial de un vecino de Vilagarcía por la inclusión de tres eucaliptos en el Catálogo galego de árbores senlleiras ha dado sus frutos. El DOG publicó ayer la inclusión de la formación tras una sentencia del TSXG que avanzó este diario en abril.

Los ejemplares están en Os Martices y este particular había pedido su catalogación en 2023, pero la Consellería de Medio Ambiente lo denegó.

Sin embargo, no se dio por vencido y recurrió hasta llegar al alto tribunal gallego, defendiendo que cumplían requisitos como un diámetro superior al habitual y que se trataba de eucaliptos singulares por su edad, talla y la agrupación de tres.

Pero para la administración autonómica no era suficiente y consideraba que no alcanzaba la excepcionalidad exigida por la normativa para otorgar tal declaración.

El vilagarciano había pedido una revisión de oficio de su rechazo y estimaba que la catalogación se había hecho efectiva por silencio positivo, pero esto tampoco prosperó.

Revisión

Así llegó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que le dio la razón y ordenó la revisión de la candidatura; a revaluar la decisión de no tenerla en cuenta.

Y la nueva conclusión de la administración gallega ha terminado con la catalogación de esta formación de eucaliptos en un listado que recoge el extenso patrimonio natural de la ciudad y de otras localidades, pero que también conlleva unas obligaciones para su propietario.

Noticias relacionadas

De este modo, O Salnés y el Ullán ya suman 18 ejemplares y formaciones con este título de protección integral. En su gran mayoría están en propiedades privadas.