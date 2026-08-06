Vaqueros, caballos y cine toman el parque Enrique Valdés Bermejo

El parque Enrique Valdés Bermejo cambiará este viernes los paseos, los árboles y las zonas de descanso por el ambiente propio de un rancho fronterizo del lejano Oeste. El Cine Club Ádega encara la recta final de su Semana de Cine con una fiesta tex-mex al aire libre que combinará cine, música, gastronomía, disfraces y actividades familiares desde las 19.00 horas. La entrada será gratuita.

Vaqueros, indígenas, mexicanos, forajidos y aventureros están llamados a tomar el parque en una jornada con la que la entidad continuará celebrando su 50 aniversario. La organización anima a los asistentes de todas las edades a acudir vestidos con indumentaria relacionada con el salvaje Oeste. «La persona que presente la mejor vestimenta recibirá como premio dos pases anuales para el Cine Club Ádega», explican los promotores.

La programación comenzará con juegos inspirados en la época, un taller de maquillaje, disfraces, sorteos, premios y distintas propuestas de animación. Uno de los principales atractivos serán los paseos a caballo, especialmente dirigidos al público infantil y familiar, y gracias a la colaboración del centro Hípica Ares.

Como es habitual en las actividades al aire libre de la Semana de Cine, tampoco faltará el tradicional pícnic. Los participantes podrán llevar su propia merienda y compartirla sobre el césped o adquirir comida en los puestos que se instalarán en el recinto. También funcionará una barra en la habrá bebidas a precios populares.

La música contribuirá a crear la atmósfera de frontera desde el comienzo de la fiesta. El dj Oswal, llegado para la ocasión desde Paris, Texas, ofrecerá una primera sesión a partir de las 19.00 horas para acompañar las actividades y el ambiente previo a la película. Tras la proyección regresará a los platos con una segunda sesión que prolongará la celebración.

El cine tomará el relevo a las 22.00 horas con la proyección de «Rango». Con un humor pensado tanto para el público infantil como para los adultos y numerosas referencias a los grandes clásicos del western, «Rango» pondrá el broche cinematográfico a la jornada. El protagonista contó en la versión original con la voz del actor Johnny Depp.

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Desde el Cine Club Ádega invitan a toda la ciudadanía a participar en «una celebración abierta y pensada para compartir una tarde de verano» en la que se mezclarán el cine, la música, la convivencia y la gastronomía. Una particular incursión en el Far West con la que la Semana de Cine volverá a salir de las salas para convertir el parque Valdés Bermejo en un gran escenario cinematográfico. La programación finalizará este sábado con un filme-concierto en el Salón García.