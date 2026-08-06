La "Ruta da Motora" renace a través de las embarcaciones tradicionales

El muelle de Vilanova será el punto de partida de la I Regata Recinet Salnés, que se conocerá como "Ruta da Motora", una cita con la navegación tradicional que se va a celebrar el próximo día 15 y que busca recuperar la memoria de la antigua ruta marítima que, durante años, comunicó Vilanova y A Illa de Arousa cuando eran un mismo municipio y todavía no existía el puente.

La iniciativa está organizada por la Escola de Navegación Tradicional de Dorna y la empresa Recinet, con la colaboración de los concellos de A Illa y Vilanova, así como de la Diputación. La regata contará con embarcaciones tradicionales y permitirá al público seguir el recorrido desde tierra, en una jornada que combinará patrimonio, historia y tradición.

La ruta partirá desde el puerto de Vilanova hacia el de O Cabodeiro y continuará hasta el puerto de O Xufre, para completar dos vueltas al trazado antes del regreso. El recorrido recordará el camino que realizaban las antiguas motoras y barcazas cuando no existía el puente y el transporte marítimo era la principal vía de comunicación entre ambos municipios.

La organización explica que la propuesta nace para poner en valor la memoria colectiva, además de destacar el papel del patrimonio marítimo tradicional en la iniciativa. Esta primera edición estará dedicada a Manuel Viñas Señoráns, conocido como «Manuel o panadeiro», una persona recordada por su solidaridad durante los años más difíciles de la posguerra, mostrando un gran compromiso con los vecinos y por ayudar a las familias que lo necesitaban.

La organización mantiene abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas que quieran participar con su embarcación tradicional con la intención de recuperar y difundir una parte fundamental de la historia marinera de la ría de Arousa.

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El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, puso en valor el significado histórico del lugar de salida de la regata, recordando que este espacio fue, durante décadas, un punto fundamental de la actividad y de la comunicación marítima con A Illa. «Este era el epicentro del trabajo y este era el medio de transporte y, cuarenta años después, seguimos conociéndola como la rampa da motora», explicó. También destacó la importancia de poner en valor el patrimonio histórico y cultural que atesora esta travesía, al mismo tiempo que permite recordar una etapa en la que ambos territorios estaban unidos por esta.