Rías Baixas calcula que rozará los 50 millones de kilos de uva en esta cosecha

Será una cosecha histórica, abundante y de gran calidad. Así de optimista se muestran los integrantes del Pleno del Consello Regulador Rías Baixas a la hora de hacer las previsiones para la cosecha de este año. No en vano, todo a punta a que la producción de uva de gran calidad va a rozar los 50 millones de kilogramos, es decir, un 5,05% más de lo que se recogió el pasado año, donde la Denominación de Orixe Rías Baixas se quedó en los 47,5 millones de kilogramos.

Para que esa cantidad se mantenga y la calidad sea espectacular van a resultar clave las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos días. Los expertos apuntan que una pequeña llovizna podría ayudar a culminar una cosecha que se va a iniciar en la segunda quincena de agosto, previsiblemente a partir del día 20 en un buen número de bodegas, aunque el grueso de la actividad comenzará unos días más tarde.

La decisión se adoptará viendo como evolucionan los viñedos y con los resultados de maduración que se realicen, que serán los que determinen el momento óptimo de inicio. Los servicios técnicos del Consello regulador indican que el viñedo se encuentra en la fase de envero, que comenzó en las subzonas del Condado de Tea y de ORosal.

Por el momento, las mermas de producción no son significativas, siendo el valor medio del 10,6 % (el año pasado fueron del 5,5%), y repartidas en corrimiento de flor, por heladas, granizo y viento, así como en plagas y enfermedades. el análisis técnico realizado por los servicios del Consello describe cómo ha sido el ciclo vitícola en 2026, con «un invierno cálido y muy húmedo; una primavera muy cálida y muy seca (la cuarta más seca desde que hay registros); con un mes de junio extremadamente cálido y muy seco».

Para la elaboración de dicho informe, el Departamento Técnico del Consejo Regulador se ha basado en la información proporcionada por técnicos de campo de las bodegas de la Denominación de Origen, que supervisan el 49,7% de la superficie productiva. En total se han realizado 47 encuestas a 34 técnicos que asesoran viñedos en las distintas subzonas. Unas encuestas muy detalladas, una vez superado el momento más crítico del ciclo vitícola, cuya información ha sido posteriormente contrastada en campo y ponderada estadísticamente con el fin de unificar criterios.

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También explica que la tasa de brotación (90,03%) es un poco superior a la del año pasado, la de fertilidad (2,3 yemas) es similar a la de 2025 y el tamaño medio de racimo es medio-grande. De hecho, según dicho informe se prevé un rendimiento medio sin ponderar de 9.343 kilogramos por hectárea, un valor más bajo que el rendimiento de la vendimia de 2025 que fue de 9.881 kilogramos por hectárea.En la actualidad, este Consejo Regulador cuenta con 174 bodegas inscritas. La superficie de esta Denominación de Origen abarca 5.027,64 hectáreas, repartidas entre 24.813 parcelas en las que trabajan 4.886 viticultores.