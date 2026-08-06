El PP de Vilagarcía denuncia más retrasos y costes en la piscina

El Partido Popular de Vilagarcía denunció nuevos retrasos y sobrecostes en las obras de ampliación de la piscina municipal de Fontecarmoa, cuyo presupuesto supera ya, según sus cálculos, los 3,5 millones de euros. Los populares aseguran que el escaso ritmo de ejecución obligará al Concello a tramitar un modificado y hará imposible que los trabajos concluyan antes del 15 de octubre, cuando expira la prórroga concedida por la Deputación.

La actuación «debía estar terminada en julio», pero el Gobierno local solicitó una ampliación del plazo hasta octubre. El PP sostiene que tampoco se llegará a esa fecha y atribuye la situación a la «falta de planificación y control» del ejecutivo de Alberto Varela.

El proyecto, presupuestado inicialmente en 3,2 millones, «incorporará un modificado que incrementará el coste un 12,82 %, cerca de 392.000 euros». Los populares elevan a casi cuatro millones la inversión acumulada si se suman los más de 500.000 euros destinados a la reforma de los vestuarios, los 114.000 abonados por los terrenos y anteriores intervenciones en la cubierta.

La portavoz municipal del PP, Ana Granja, censura que, pese al desembolso, la ampliación no contemple nuevos vestuarios. «No se entiende que se inviertan más de 3,5 millones y la obra no los incluya, especialmente cuando la reforma anterior provocó quejas por hacerlos menos funcionales y no adaptarlos adecuadamente a personas con movilidad reducida», señala.

Granja añade que la actuación tampoco ampliará el aforo del gimnasio y advierte de dificultades para el acceso de vehículos sanitarios al pabellón número 2 de Fontecarmoa ante la posibilidad de una emergencia.

La portavoz cuestiona además el ritmo de los trabajos que, a su entender, no avanzan como debieran. «A la vista está de cualquiera que pase por allí que apenas hay avances. Con este ritmo es técnicamente imposible que la obra esté rematada el 15 de octubre», sostiene.

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El PP acusa al Gobierno municipal de anunciar proyectos y descuidar después su ejecución. «Las obras se eternizan, generan molestias a los vecinos y terminan incorporando parches que pagamos entre todos», concluye Granja, que reclama mayor control y escuchar a los usuarios antes de diseñar las instalaciones.