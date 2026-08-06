O Salnés espera contar con su propio centro logístico el próximo año

Es una de las grandes apuestas del mandato de David Castro y estará en funcionamiento, previsiblemente, en los primeros meses de 2027. La nave de Ribadumia que la Mancomunidade va a convertir en un Centro Loxístico Multiservizos se encuentre en plena fase de remodelación para su adecuación a todas las normativas.

El coste de esa remodelación se eleva más allá de los 300.000 euros, motivo por el cual la Mancomunidade ha recurrido a la Diputación Provincial, a fin de que aporte el dinero necesario para la obra. Así, el presidente de la Diputación, Luis López, y el de la Mancomunidade, David Castro, han firmado un convenio por el que la institución provincial aportará el 82% del total de la obra, es decir, 250.000 euros, mientras la Mancomunidade tendrá que hacer frente a los poco más de 50.000 restantes.

La actuación que está desarrollando la Mancomunidade permitirá habilitar un espacio formativo para la Escola de Hostalería, que se trasladará de Sanxenxo a la nave de Ribadumia, habilitando una cocina y una cafetería destinadas a la formación del alumnado. A ello se sumarán otras áreas para el control del ciclo del agua, la gestión ambiental y el parque logístico de maquinaria, convirtiendo esta antigua nave en desuso en una infraestructura estratégica al servicio de los nueve municipios que conforman la entidad comarcal. Este parque cuenta con 33 unidades, entre máquinas y vehículos, que en estos momentos están dispersos en instalaciones de diferentes Concellos. También se equipará con un taller mecánico con el que la entidad supramunicipal espera ahorrar en mantenimiento y reparaciones.

El presidente de la Diputación explicó tras la firma del convenio que esta actuación es mucho más que una reforma, ya que «supone una importante mejora de los servicios públicos y darle un nuevo impulso a la formación, comenzando a incorporar innovación en un proyecto estratégico para el territorio». López hizo hincapié en que este convenio «es el primero que firman la Diputación y la Mancomunidade en los últimos diez años, una colaboración que ejemplifica la apuesta del gobierno provincial y del comarcal por apoyar iniciativas con impacto en todos los municipios a través de un proyecto maduro y que traerá importantes beneficios».

Castro incidió en la necesidad de contar con este centro logístico que «nos va a dar muchas posibilidades para el centro de hostelería y con la digitalización del agua». La intención es rematar las obras durante los meses que restan del año y comenzar a trasladar todos los servicios para ese centro a fin de comenzar su actividad.

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Las instalaciones de 2.400 metros cuadrados de esta antigua fábrica textil fueron adquiridas mediante un crédito de 700.000 euros que se va a pagar con el canon de la red de recarga de vehículos eléctricos (43.000 euros al año).