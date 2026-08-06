Mejillones y berberechos con título de interés turístico nacional en Vilanova

La XXXII edición de la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova, abrió hoysus puertas sacando pecho del último título que acumula, el de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un título otorgado hace tan solo unos días y que da lustre al evento más importante del municipio arousano. El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, acompañado por los miembros de la corporación, así como del Conselleiro José López Campos, titular del departamento de Cultura, y de diferentes representantes del gobierno gallego y provincial. Todos ellos fueron los encargados de abrir las puertas de la carpa que se sitúa este año en la plaza do Castro de Vilanova.

El regidor vilanovés destacó durante su intervención lo significativa que es esta edición, al ser la primera con el distintivo de interés turístico nacional, un reconocimiento que «es producto del trabajo de 32 años de historia de una celebración que ha ido creciendo y consolidándose con el tiempo». Así, remarcó el crecimiento turístico que ha experimentado Vilanova para atraer cada vez a más visitantes y la importancia de la gastronomía gallega que «va más allá del hecho de comer y represente una manera de reunirse y compartir».

Campos puso en valor la celebración y alabó el trabajo del Concello en conseguir consolidar una marca como es la del Mexillón e Berberecho.

Las carpas van a permanecer abiertas en horario de 12.30 a 16.30 horas y de 20.00 a 24.00, convirtiéndose en el principal punto de encuentro de la fiesta. A ello hay que sumar una serie de actividades, especialmente musicales, que suelen acompañar cada edición de la fiesta. Entre esas propuestas musicales destaca la de nocturna de mañana, cuando se subirán al escenario los integrantes de la orquesta Panorama en el parque de O Cabo. Será a partir de las 23.00 horas, cumpliendo con su tradicional visita anual a Vilanova.

El mejillón cuenta con varias presentaciones diferentes / Pedro Mina

El sábado tendrá lugar el concierto de Take It Easy, a las 13.00 horas, en el Xardín Umbrío y, a las 22.00, el concierto de Treixadura en la Praza do Castro. El programa del domingo incluye pasacalles desde las 8.30 y el concierto de Roi Casal, a las 21.00 horas, en el Xardín Umbrío, una actuación enmarcada en el programa +Música de la Diputación y que servirá para cerrar esta edición tan especial de la fiesta.

A mayores, Vilanova también acogerá la Feira de Oportunidades, una cita indispensable para el comercio local del municipio que aprovecha para vender sus stocks a precios de saldo. Serán 22 los establecimientos comerciales de Vilanova que participen en esta iniciativa.

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La Festa do Mexillón e do Berberecho lleva más de tres décadas poniendo en valor dos productos muy importantes para el sector marisquero y mitícola del municipio.