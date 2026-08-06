Meis ensalza al caballo con su tradicional encuentro anual

La Feira Anual do Cabalo de Meis vivirá el próximo día 15 un nuevo capítulo con una amplia gama de actividades centradas en ensalzar uno de los eventos más importantes del municipio. La Feira cuenta con un amplio programa que arrancará a primera hora de la mañana con la apertura de la misma y que continuará, a partir de las 10.00 horas, con el IV paseo caballar en recuerdo de Santi Cuco.

Tan solo media hora después será el momento del concurso morfológico, un evento que cuenta con 16 categorías en las que los tres mejores ejemplares equinos recibirán entre 150 y 50 euros. El evento también cuenta con una tradición gastronómica que se materializa en una comida popular en la que participan un buen número de comensales.

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Después de las sobremesas, sobre las 16.30 horas, dará comienzo la carrera de ponis, con niños de hasta doce años. Todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa del evento tan solo por salir a la pista. a continuación se celebrará una gimcana que repartirá premios de 100, 50 y 30 euros entre los tres primeros, para culminar la feria con una prueba de trote no federada en la que también se repartirán premios económicos. En todas las pruebas que se van a celebrar por la tarde, los jinetes deberán usar el casco de forma obligatoria. En total, se repartirán entre los diferentes premiados unos 6.000 euros y la organización, en la que también está integrado el Concello, aguardan la participación de unas 3.000 personas aproximadamente, que fueron las que se congregaron en la edición anterior.