Meaño adjudica a Chicolino los menús del CEIP de Coirón con mejoras y ofertas competitivas

El Concello de Meaño ha adjudicado a la firma arousana José Fajardo (comercialmente Chicolino) los menús del comedor escolar municipal del CEIP de Coirón (Dena). La suya fue la mejor oferta presentada a concurso por un precio de 4,24 euros el menú, mientras el Grupo Arelas, que tenía hasta ahora el servicio, se había postulado con 4,62 euros.

La oferta del sello familiar Chicolino radicado en Boiro concurrió además con las mejoras de dotar al comedor escolar con una nevera de 85 centímetros de alto, la concesión de 150 menús sin coste por curso y una diversidad de 15 menús diferentes.

El contrato tendrá una duración de un año, prorrogable a un segundo. Los precedentes de los anteriores cursos avalan la tendencia al alza del número de usuarios en el comedor escolar del CEIP de Coirón. Así en el 2022-23 se sirvieron un total de 7.479; en el de 2023-24 la cifra ascendió a 9.885 y en el 2024-25, a 10.248 menús.

El de Dena es un comedor municipal que gestiona directamente el Concello de Meaño. Este contrata el servicio de dotación de menús y equipamiento, mientras se asume la labor de asistencia en comedor y cuidado posterior a los niños con cuidadoras municipales. Este comedor viene contando con una subvención de la Xunta de Galicia, que aporta en torno a 20.000 euros por curso, lo que permite que el servicio, con aportación de familias y de la Xunta, no resulte deficitario para al Concello, mismo habiendo cerrado el curso en algunos años con testimoniales superávits.

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Por su parte, en Meaño, al CEIP As Covas cuenta también con un comedor escolar, este promovido en 2022 y gestionado desde entonces directamente por el ANPA A Toxa, toda vez que el Concello eludió asumirlo.