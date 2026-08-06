La Iglesia declina ceder su parte del auditorio de Cambados y pide 45.000 euros al Concello

Los intentos del Concello de Cambados para hacerse con el cien por cien de la propiedad del auditorio municipal de A Xuventude no están siguiendo los derroteros pretendidos. El Arzobispado de Santiago descarta una cesión y propone una compraventa de su parte del edificio, alrededor de un 20%, por un precio de 45.000 euros.

El concejal de Cultura e Patrimonio, Liso González, rechaza la oferta y así se lo hará saber por escrito. Argumenta que más que por el precio, es por el contexto y los antecedentes de este inmueble y todo lo que le rodea y que fue producto de un convenio urbanístico firmado hace dos décadas.

«Creo que debería imperar la cordura, reflexionar y recordar que salió favorecido. Aquel suelo no era edificable y se modificó, además de ampliar la edificabilidad y luego, en un segundo convenio, se facilitó la construcción del aparcamiento subterráneo para que se instalara el supermercado. El Arzobispado no debería entrar en ese juego», defendió.

Es por ello que considera «injusto para los vecinos» que se proponga esta operación económica y no porque dude de la legitimidad de la propiedad. «Por eso le había planteado abordar una solución para tres cuestiones que nos competen a ambos: la situación enrevesada de A Xuventude, estudiar la posibilidad de habilitar un aparcamiento en la parcela que tiene junto al CEIP de San Tomé y el traspaso de la titularidad del cementerio de Santa Mariña. Así, a lo mejor se podía plantear el pago de un alquiler en el caso de la finca, como una manera de compensar, pero decidieron abordarlo de manera individual. Problema a problema no es la solución», lamentó el edil. También explicó que, respecto al resto, no ha recibido comunicación tras una reunión que ya se produjo hace meses.

De hecho, estima que ha pasado «tiempo suficiente» y actuará en base a lo que «me debo, a la defensa de los intereses de los vecinos». Anuncia que seguirá adelante con el plan anunciado en junio de constituir la comunidad de propietarios contemplada en aquel acuerdo urbanístico que, a cambio de la recalificación, permitió a Cambados contar con un auditorio y sede del Conservatorio y Escola de Música.

Cabe recordar que esa figura legal nunca se creó y el propósito de González es repartir gastos y poder concurrir a subvenciones. Por la situación actual, porque hay cuestiones como el tejado, que tarde o temprano precisará de una reparación, y averías que las van a acometer ya porque «urgen», aseguró sobre la renovación de toda la instalación eléctrica y el cambio a led, así como la renovación de la climatización que acaban de contratar.

Detalló que serán unos 12.000 euros que el Concello asumirá en solitario: «No tenía sentido hacerlo solo en nuestra parte y además porque estancias suyas se usan para las clases. Las averías ya eran constantes y no había aire acondicionado. A ver si todo está listo para el nuevo curso».

Pero González también quiere poner orden en esta propiedad horizontal en la que la Iglesia posee sobre un 20% del total, pensando en el futuro del auditorio y de los centros educativos.

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El concejal de Cultura y Patrimonio aseguró que esta postura es compartida por todo el tripartito y destacó que «nuestra intención siempre fue intentar llegar a acuerdos y respetar». También subrayó la disposición del párroco de Santa Mariña, José Aldao, como interlocutor local: «Siempre ha sido cordial, atento y dispuesto a llegar a una solución y estábamos casi en la misma sintonía».