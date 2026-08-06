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Comercio local

La Feira de Oportunidades de Cambados suma el motor a su oferta

El evento reunirá a una veintena de puestos del 14 al 16 y contará con zona gastronómica y solidaria con el Club Rítmica Gran Jeté

Autoridades y representantes de la organización en la presentación de la cita.

Autoridades y representantes de la organización en la presentación de la cita. / Pedro Mina

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Lucía Romero

Cambados

El comercio local de Cambados volverá a salir a la calle con su Feira de Oportunidades, que viene con novedades como la incorporación del mundo del motor a su amplia oferta. Tendrá lugar del 14 al 16 de agosto en su ubicación habitual, el paseo de A Calzada, y contará con una fiesta gastronómica y solidaria como complemento, pues se encargará el club Rítmica Grand Jeté con el fin de recaudar fondos para su actividad de deporte base.

La asociación Cambados Zona Centro vuelve a contar con el apoyo del Concello de Cambados para celebrar una de las tradicionales citas veraniegas en las que los establecimientos liquidan stock y se preparan para la nueva temporada mientras que los clientes obtienen productos a precios rebajados; con hasta un 40% de descuento.

El presidente de la entidad, Juan Rey, y el concejal Tino Cordal, explicaron ayer junto a representantes de otras entidades participantes que habrá una veintena de puestos del 14 al 16 de agosto, en horario ininterrumpido de 11.00 a 23.00 horas y no faltará la música, pues el día de la inauguración habrá pasacalles con el grupo Boudebou.

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Y en cuanto a la variedad, habrá desde moda, complementos, decoración.. y este año con la novedad de la incorporación de Talleres Mosteiro, que ofrecerá media docena de vehículos.

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