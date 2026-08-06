El campamento Naturarte se acerca al Mufevi

Treinta niños y niñas del campamento de verano Naturarte visitarán mañana el Museo del Ferrocarril de Vilagarcía (Mufevi) para profundizar en la historia local. La actividad comenzará a las 10.30 horas en la antigua estación de Carril e incluirá un recorrido guiado por sus fondos. Los participantes conocerán la línea inaugurada en 1873 entre Cornes y Carril, observarán antiguos uniformes ferroviarios y descubrirán el funcionamiento de las máquinas de vapor. La jornada concluirá con un taller de dibujo.