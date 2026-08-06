Buscan cabezudos y peregrinos para mantener viva la tradición de San Roque de Cambados

La comisión de fiestas de San Roque de Cambados busca a una veintena de jóvenes y niños voluntarios para dar vida a los papamoscas, cabezudos y a los personajes de peregrino que acompañan al santo el día de la procesión. Para mantener viva una tradición de esta celebración que tendrá lugar los días 15 y 16 también con un programa lúdico.

En concreto, habrá verbena con los grupos Prisma y La Conexión, además de alboradas y pasacalles con Os Cruceiros, Boudebou, la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia y los Danzantes de Cobas.

La misa solemne tendrá lugar el domingo, a las 12.30 horas y estará cantada por la Coral Polifónica Santa Mariña de Cambados. Posteriormente se celebrará la procesión.

Y en cuanto a la búsqueda de voluntarios, desde la comisión explican que necesitan voluntarios para llevar la docena de papamoscas y cabezudos de que disponen para la animación callejera. Pero también niños para que se vistan de peregrinos y participen en la tradicional comitiva que acompaña a San Roque durante la procesión.

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La organización dispensará los necesario para su participación y espera que su llamamiento sea efectivo. Ya en otras ocasiones acudieron a este método y resultó. Los interesados en mantener vivan esta colorida tradición pueden ponerse en contacto en el número de teléfono que han subido a sus redes sociales y donde recuerdan que «sen peregrinos e cabezudos, a festa non é o mesmo».