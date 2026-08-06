El BNG alerta sobre la deriva económica de la Mancomunidade

El Bloque Nacionalista Galego alerta de la situación económica de la Mancomunidade que, según sus previsiones, estaría abocada a redactar un Plan Económico-Financiero por la gestión que está desarrollando el Partido Popular. La alerta se fundamenta en el informe de Intervención sobre la liquidación del ejercicio de 2025, un informe que «viene a confirmar todo aquello d elo que veníamos advirtiendo durante la aprobación del presupuesto impulsado por el PP, que incumplían la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que acabarían teniendo que elaborar este documento».

Explican los nacionalistas que el documento constata el incumplimiento tanto del objetivo de estabilidad como de la regla de gasto, señalando directamente al PP que «prefirió desoír las advertencias de la oposición y ahora la propia Intervención acredita que será necesario elaborar este plan». La formación nacionalista subraya que Intervención «explica que el incumplimiento responde a la forma de financiar dos inversiones mediante operaciones de crédito y que no se trata de un problema estructural de las cuentas; con todo, considera que por tratarse de una situación previsible, el gobierno debería haber actuado con mayor rigor y transparencia en la elaboración del presupuesto».

El balance político que realizan los nacionalistas del mandato, de todas formas, va mucho más allá de este informe económico. «Los grandes proyectos estratégicos que el PP presentó como bandera de su acción de gobierno continúan sin materializarse y difícilmente estarán concluidos al finalizar este período», señala el portavoz de la formación en el plenario comarcal, el isleño Manuel Suárez.

Uno de esos proyectos es el caso de la ampliación de la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de Treviscoso, que continúa pendiente de la financiación comprometida por Augas de Galicia y por la Consellería de medio Ambiente, o de ola nueva tubería de abastecimiento en alta a O Grove, que tampoco estará en funcionamiento este verano, pese a la importancia para reforzar la garantía del abastecimiento de agua.

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Desde el BNG consideran que esta situación debe abrir una reflexión sobre el modelo de desarrollo de la comarca. «No podemos seguir actuando como si el crecimiento turístico fuese ilimitado y no tuviese consecuencias; o Salnés tiene unos recursos naturales y unas infraestructuras que tienen un límite y cada verano comprobamos como aumentan las tensiones sobre servicios básicos como el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o la movilidad», señala. También recuerdan que llevan años advirtiendo de la necesidad de planificar un desarrollo sostenible compatible con la capacidad ecológica de la comarca y con la calidad de vida de los vecinos. «Ese es el verdadero debate, preguntarnos cuanto puede soportar realmente el territorio y si seguimos incrementando la presión urbanística y turística sin ningún tipo de planificación».