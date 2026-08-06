Somos acusa a Castro de difundir imágenes de niños de la Escola de Verán en sus redes

Somos Ribadumia considera «inaceptable» la exposición pública que estaría haciendo el alcalde de Ribadumia, David Castro, de los niños de la Escola de Verán en sus propias redes sociales. Para el colectivo que lidera Sergio Soutelo, este hecho «es muy grave y debe aclararse ya que no hablamos de que comparta las publicaciones del Concello con algún comentario propio, hablamos de grabaciones y fotografías hechas de forma separada para fines personales, realizadas por personal que no parece ser el de prensa del Concello y que son usadas para la campaña del alcalde de forma populista».

Soutelo indica que «Castro no tiene autorización, por muy alcalde que sea, para realizar este tipo de vídeos y fotos, ya que el permiso fue al Concello y para uso específico de la administración local, no de sus ediles».

Además de las limitaciones legales y morales, Somos señala que Castro «se dedica a grabar vídeos, hacerse fotos y usarlas para beneficio personal a través de sus redes, exponiendo a los niños sin ningún tipo de rubor o cuidado por evitar que se identifiquen, además de todas las cuestiones legales que rodean a ese tipo de material».

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Para la formación «resulta increíble que las ansias electoralistas de un alcalde provoquen una situación de este tipo, tanto por las consideraciones éticas o morales como por las legales. Tanto el alcalde como las personas que participan haciendo las fotos y grabando a menores sin estar autorizadas y sin dar un tratamiento correcto al material recogido se exponen a repercusiones legales», señalan.