150 personalidades apoyan la lucha contra el cáncer en la gala benéfica del Eurostars Gran Hotel La Toja

El Eurostars Gran Hotel La Toja acoge mañana una de sus citas solidarias más destacadas: la gala benéfica en favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Fuentes del Grupo Hotusa al que pertenece el emblemático establecimiento de O Grove, explicaron que han confirmado su asistencia unas 150 personas, «representantes de la sociedad civil provenientes de los ámbitos social, político-institucional, económico-financiero, local y cultural».

Como ya es tradición, la velada se iniciará en la terraza del hotel y continuará con una cena de gala en el gran salón donde los invitados podrán disfrutar de un menú amenizado con una actuación musical de la cantante Pasión Vega.

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El propósito de esta cita que va a cumplir su onceava edición es recaudar fondos con los que ayudar a la labor de la asociación. Desde el apoyo al ámbito de la investigación en la búsqueda de tratamientos de curación y de terapias que ayuden a los enfermos, hasta toda la atención integral que prestan tanto a los pacientes oncológicos como a sus familiares y más allegados.