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Zona Aberta celebra su Feria de Oportunidades

Arrancará en la tarde de este jueves en la Praza da II República

El evento cuenta con atractivos para todos los gustos.

El evento cuenta con atractivos para todos los gustos. / Noe Parga

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Diego Doval

Vilagarcía

Zona Aberta organiza una nueva edición de la Feria de Oportunidades. Será como es costumbre en la Praza da II República y dará comienzo en la tarde del jueves, a partir de las 18.30 horas, para prolongarse durante dos jornadas más que también incluirán horario matinal hasta el cierre del sábado por la noche.

Los establecimientos asociados sacarán su stock a la calle en un horario será de 10.30 a 14.30 y de 18.30 a 22.30 horas. Las ofertas alcanzarán a todo tipo de sector, lo que aumenta el atractivo del evento.

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