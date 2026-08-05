Zona Aberta celebra su Feria de Oportunidades

Zona Aberta organiza una nueva edición de la Feria de Oportunidades. Será como es costumbre en la Praza da II República y dará comienzo en la tarde del jueves, a partir de las 18.30 horas, para prolongarse durante dos jornadas más que también incluirán horario matinal hasta el cierre del sábado por la noche.

Los establecimientos asociados sacarán su stock a la calle en un horario será de 10.30 a 14.30 y de 18.30 a 22.30 horas. Las ofertas alcanzarán a todo tipo de sector, lo que aumenta el atractivo del evento.