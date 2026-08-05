Tres proyectos de energías limpias en Vilagarcía y Meis obtienen 1,17 millones de euros en ayudas

El Ministerio de Transición Ecológica ha concedido ayudas valoradas en 1,17 millones de euros a tres proyectos para los Concellos de Vilagarcía y Meis que incluyen la creación de plantas fotovoltaicas de autoconsumo colectivo con almacenamiento para la participación de consumidores vulnerables.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó estas y las otras 16 iniciativas «pioneras» aprobadas en la provincia y que suman 13 millones de euros de ayudas, situándola en «la vanguardia de la implantación de las energías limpias en Galicia». Proceden de la segunda convocatoria del programa Renoinn, que cuenta con fondos Next Generation. En el caso de Vilagarcía, son dos proyectos, uno de autoconsumo y almacenamiento de la energía solar producida con una potencia total de 100 kW, lo cual supone la instalación de unos 200 paneles, según la potencia. El proyecto está valorado en 87.500 euros y la ayuda cubre 17.400. El otro conseguido en la ciudad es para la instalación de geotermia con un presupuesto de 900.000 euros de los cuales, 899.167 euros están subvencionados.

Respecto a Meis, recibirá 256.000 euros para una iniciativa valorada en 445.000 euros que permita contar con una planta de potencia de 258 kW, lo cual rondaría el medio millar de paneles.

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El suministro prioritario a personas vulnerables era una condición destacada en las bases y, en total, de las concedidas en España, se espera beneficiar a unos 9.000 consumidores.