Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en GaliciaAgresión AldánCamión con narcolanchaFichajes CeltaDescenso MarisquiñoEntradas Viva SueciaEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Incidente

Un tramo de cableado telefónico cae sobre la calzada en el camino de Regueira, en Vilagarcía

Los vecinos indican que quedó lo suficientemente bajo como para entorpecer el paso de los coches

Vista del cable caído ayer en Vilagarcía.

Vista del cable caído ayer en Vilagarcía. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Vilagarcía

Vecinos de la zona entre Fontecarmoa y A Lomba dieron aviso ayer de la caída de un tramo de cableado en el camino de Regueira. Fue sobre la propia calzada y quedó lo suficientemente bajo como para dificultar el paso de los vehículos. Según las mismas fuentes vecinales, se trata de una línea de telefonía y telecomunicaciones y esperaban que se solucionara pronto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents