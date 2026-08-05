Incidente
Un tramo de cableado telefónico cae sobre la calzada en el camino de Regueira, en Vilagarcía
Los vecinos indican que quedó lo suficientemente bajo como para entorpecer el paso de los coches
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Vilagarcía
Vecinos de la zona entre Fontecarmoa y A Lomba dieron aviso ayer de la caída de un tramo de cableado en el camino de Regueira. Fue sobre la propia calzada y quedó lo suficientemente bajo como para dificultar el paso de los vehículos. Según las mismas fuentes vecinales, se trata de una línea de telefonía y telecomunicaciones y esperaban que se solucionara pronto.
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