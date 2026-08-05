Un tramo de cableado telefónico cae sobre la calzada en el camino de Regueira, en Vilagarcía

Vecinos de la zona entre Fontecarmoa y A Lomba dieron aviso ayer de la caída de un tramo de cableado en el camino de Regueira. Fue sobre la propia calzada y quedó lo suficientemente bajo como para dificultar el paso de los vehículos. Según las mismas fuentes vecinales, se trata de una línea de telefonía y telecomunicaciones y esperaban que se solucionara pronto.