Entre Pontes, la prueba de running entre A Illa y Vilanova que aguarda a 800 participantes

A Illa y Vilanova serán punto de partida y llegada respectivamente de la primera prueba del Entre Pontes Trail & Running, una iniciativa que ha puesto en marcha la Diputación Provincial y que aúna deporte y turismo. La prueba, que se celebrará el próximo 20 de septiembre sobre un recorrido de 10 kilómetros, se presentó en las inmediaciones de la Estación Marítima de Vilanova y consistirá en un recorrido que arrancará en el puente de A Illa y transitará por diferentes lugares de Vilanova hasta desembocar en ese mismo lugar tras recorrer el litoral de ese municipio.

Una de las características es que la prueba atravesará tres puentes, el de A Illa y las pasarelas de Rego de Alcalde y O Terrón, alternando en su trazado tramos de asfalto con grava y la madera de las pasarelas peatonales.

El edil vilanovés y diputado provincial, Javier Tourís, explicó en la presentación que Entre Pontes está formado por seis jornadas, de las cuales tres serán carreras de 10 kilómetros y otros tres trails de 14. Todas ellas estarán acompañadas de una andaina popular y de una prueba para los pequeños, ya que la intención es que «sea una actividad de la que pueda disfrutar toda la familia». Al finalizar también se habilitará un espacio donde habrá food trucks para gozar de la gastronomía.

El máximo de participantes en la 10k entre A Illa y Vilanova, así como la del resto de pruebas, será de 500 personas, mientras que otras 150 podrán participar en la andaina y otras tantas en la carrera infantil. En total, 800 personas que ya pueden inscribirse para participar en ellas.

Tourís señaló que las pruebas continuarán entre octubre y noviembre en Vigo, Gondomar, Cerdedo-Cotobade, Pontevedra y Moaña, es decir, «a lo largo de todo el territorio pontevedrés, porque uno de los objetivos es acercar el deporte a todo el territorio y descubrir la provincia a través del trail de la carerra».

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El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, destacó el atractivo del entorno por el que va a transitar la carrera, una prueba que «permitirá mostrar todo el patrimonio natural que poseemos». Durán se mostró convencido de que la previsión inicial de participantes, las 800 plazas, podrá incluso superarse si las condiciones meteorológicas acompañan, ya que «esto no es solo una prueba deportiva, sino que tiene un alto contenido familiar y esperamos que sean muchas las familias que vengan a disfrutar de este entorno maravilloso».