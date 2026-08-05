La obra de un vecino de Cimadevila se convierte en la imagen de la Festa da Anguía e Mostra da Caña

Alejandro Vidal Bralo, vecino del lugar de Cimadevila es el autor del cartel anunciador de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. El fue el ganador del concurso artístico convocado por el Concello de Valga para elegir el póster con el que se da publicidad a la celebración gastronómica, que se celebra el próximo 29 de este mes y que está declarada de Interés Turístico de Galicia.

La obra, que se presentó bajo el lema «Auga e lume», destaca por su calidad técnica y también por su colorido. Tiene como elementos centrales un alambique para el destrilado artesanal del aguardiente y dos anguilas. Una de ellas envuelve con su cola una copa de caña.

El segundo premio fue para Xiana Fabeiro Bermíudez, de Devesa (Campaña), y el tercero recayó en Cristina Martínez Ríos, de Cerneira (Setecoros). El jurado en cargado de determinar los premios se reunió ayer y estuvo integrado por la edil de Turismo, Malena Isorna; el técnico municipal de Cultura, Santiago Chenlo; y la responsable de Normalización Lingüística, Tamara Cemeira. Los tres galardonados recibirán premios de 150, 100 y 75 euros respectivamente, así como un trofeo, que les será entregado el próximo día 29 durante el transcurso de los actos de la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

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Al concurso para elegir el cartel anunciador concurrieron un total de 17 obras, lo que lo convierte en la edición con mayor participación de los últimos años. Las bases establecían que tenían quer hacer referencia a los productos puestos en valor en la fiesta, la anguila y la caña, o a elementos esenciales en los procesos de obtención de los moismos. No se establecían limitaciones de técnicas a emplear, pero sí tenían que incluir obligatoriamente el escudo del Concello, la leyenda «XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País» y las fechas de celebración del evento.