La nueva imagen de Bouza de Abaixo toma forma en Vilaxoán

La reforma integral de la rúa Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, ha entrado en el tercero y último de los tramos previstos. Los trabajos se concentran en el cruce con Benigno Santos y llegarán la próxima semana a la plaza de la zona. Los dos sectores anteriores, que atraviesan el casco histórico, están concluidos y abiertos al tráfico.

Los operarios abren la vía para instalar las canalizaciones antes de alcanzar la intersección. La aparición de una veta de roca dura ralentizó ligeramente los trabajos. También fue necesario dedicar varios días a una actuación extraordinaria cerca del cruce con Bouza de Arriba, donde varias viviendas están a una cota inferior a la calzada.

Una vez confirmada la titularidad pública del terreno frente a las casas, se adoptaron medidas para evitar la entrada de agua, un problema que los residentes sufrían desde hace años. Esta intervención no figuraba en el proyecto inicial, pero se incorporó como solución. En el tramo anterior también se renovaron las acometidas de abastecimiento.

Construcciones Castro Figueiro avanzará en las próximas semanas hacia la avenida de Cambados. En la zona pendiente se renovarán el saneamiento y el alumbrado, cuyo tendido quedará soterrado. También se colocarán canalizaciones para que las compañías introduzcan después los cables eléctricos y de telecomunicaciones.

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El Concello invierte 775.000 euros en transformar Bouza de Abaixo en una calle de plataforma única y prioridad peatonal. El diseño combina empedrado en los entornos del Pazo de Pardiñas y la Rectoral con hormigón en las demás zonas. La actuación se completará con nueva iluminación, mobiliario urbano, jardineras y señalización. El cambio de imagen es visible junto al pazo y en el tramo acabado en hormigón.