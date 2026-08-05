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Atletismo

La Milla Urbana regresa con fuerza al Paseo Marítimo

La histórica prueba regresa tras no celebrarse el pasado año, con salida y meta situadas a la altura de San Tomé

El equipo de trabajo en la Concejalía de Deportes organiza la prueba.

El equipo de trabajo en la Concejalía de Deportes organiza la prueba. / Pedro Mina

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Diego Doval

Cambados

La Milla Urbana de Cambados regresará este viernes al calendario deportivo después de no celebrarse el pasado año. La vigésima novena edición comenzará a las 19.00 horas y recuperará su escenario clásico en el Paseo Marítimo, con salida y llegada a la altura de San Tomé. La organización espera superar los 300 participantes.

El programa abarcará desde la categoría prebenjamín hasta veteranos B, con distancias adaptadas a cada edad. Las primeras pruebas partirán de los 400 metros, los veteranos afrontarán la milla tradicional y los atletas de mayor nivel competirán sobre la doble milla, un recorrido de 3.220 metros. La prueba reina comenzará a las 20.30 horas sobre un circuito de 800 metros.

La doble milla cuenta aún con cerca de 90 hombres y 60 mujeres inscritos. Los cinco primeros clasificados de la carrera absoluta recibirán premios de 250, 200, 150, 100 y 50 euros, respectivamente. Todos los participantes tendrán una camiseta conmemorativa y una bebida isotónica elaborada por una empresa gallega.

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Cambados recupera así una prueba histórica y muy consolidada por la que, en sus mejores años, pasaron referentes como Alejandro Gómez, Carlos Adán, los hermanos de la Torre o Pedro Nimo. La nómina de figuras también incluye a Jocelyn Brea y Esther Navarrete. La organización correrá íntegramente a cargo del equipo de Deportes del Concello, integrado por Noelia Gómez, Miguel Sineiro, Carlos Otero, Joaquín Rodiño y Alfredo Oliveira.

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