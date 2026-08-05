La Milla Urbana regresa con fuerza al Paseo Marítimo

La Milla Urbana de Cambados regresará este viernes al calendario deportivo después de no celebrarse el pasado año. La vigésima novena edición comenzará a las 19.00 horas y recuperará su escenario clásico en el Paseo Marítimo, con salida y llegada a la altura de San Tomé. La organización espera superar los 300 participantes.

El programa abarcará desde la categoría prebenjamín hasta veteranos B, con distancias adaptadas a cada edad. Las primeras pruebas partirán de los 400 metros, los veteranos afrontarán la milla tradicional y los atletas de mayor nivel competirán sobre la doble milla, un recorrido de 3.220 metros. La prueba reina comenzará a las 20.30 horas sobre un circuito de 800 metros.

La doble milla cuenta aún con cerca de 90 hombres y 60 mujeres inscritos. Los cinco primeros clasificados de la carrera absoluta recibirán premios de 250, 200, 150, 100 y 50 euros, respectivamente. Todos los participantes tendrán una camiseta conmemorativa y una bebida isotónica elaborada por una empresa gallega.

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Cambados recupera así una prueba histórica y muy consolidada por la que, en sus mejores años, pasaron referentes como Alejandro Gómez, Carlos Adán, los hermanos de la Torre o Pedro Nimo. La nómina de figuras también incluye a Jocelyn Brea y Esther Navarrete. La organización correrá íntegramente a cargo del equipo de Deportes del Concello, integrado por Noelia Gómez, Miguel Sineiro, Carlos Otero, Joaquín Rodiño y Alfredo Oliveira.