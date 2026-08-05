Concurso público
La licitación del nuevo depósito de O Pousadoiro queda desierta por falta de ofertas
El Concello de Vilagarcía estudia si es preciso cambiar los pliegos para sacarlo de nuevo a concurso y afirma que ya es un problema recurrente
La licitación del nuevo depósito municipal de coches en O Pousadoiro ha quedado desierto tras no presentarse ninguna oferta. El Concello de Vilagarcía anuncia su intención de volver a sacar a concurso este contrato que, además, permitirá ganar un aparcamiento cerca de la playa de A Concha con el traslado del servicio.
El contrato se ofrecía por 81.127 euros y los técnicos están estudiando los pliegos de condiciones «por si hay que introducir alguna modificación», detallan desde el gobierno local.
Este también llama la atención sobre el asunto, pues está detectando «cierto problema con las obras de presupuestos no muy elevados, en las que las empresas tienden a no presentarse para centrarse en los proyectos con presupuestos mucho mayores».
En este sentido recordó que sucedió lo mismo con los muros de los campos de fútbol de Faxilde y Vilaxoán, que tenían un coste de 101.000 euros. Es más, «asegura que es una tendencia que se está viendo también en otros Concellos».
Con todo, el Ayuntamiento no renuncia a este proyecto que, cabe recordar, consistirá en acondicionar la parcela municipal de 2.247 metros cuadrados que está junto al pazo de San Antoniño; desbrozarla, instalar un cierre perimetral y adecuarla para la colocación de una caseta y los postes de luz.
La construcción de esta instalación permitirá trasladar a ella la actividad que se viene realizando en el parking soterrado de la calle A Concha y destinar este a aparcamiento público bonificado, siguiendo el modelo de Xoán XXIII. La idea ya se anunció hace un año, pero la licitación se demoró porque el gasto estaba vinculado al préstamo municipal que aún se resolvió el pasado mes de abril. Y esto, a su vez, debía esperar también a la aprobación definitiva del Presupuesto para 2025 tras superarse el periodo de exposición pública. Cabe recordar que la previsión económica se aprobó casi acabando el año, en octubre.
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