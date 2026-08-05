Iván Raña comparte en San Vicente su experiencia en la élite

Iván Raña, pionero del triatlón español, ofrecerá el viernes una conferencia en el salón social del Club Náutico San Vicente do Mar, en O Grove. La cita comenzará a las 20.00 horas bajo el título «Una tarde con Iván Raña. La experiencia de un atleta de élite». El deportista gallego compartirá las enseñanzas de su carrera de élite y reflexionará sobre la resiliencia, la adaptación a los cambios y la gestión emocional de las victorias y las derrotas. También defenderá la importancia de disfrutar del proceso más allá del resultado. Raña fue campeón del mundo en Cancún en 2002, conquistó dos títulos europeos y obtuvo sendos diplomas olímpicos en Sídney 2000 y Pekín 2008, antes de afrontar con éxito las pruebas Ironman. La asistencia será gratuita, pero el aforo es limitado y será necesario reservar plaza contactando con las oficinas del club.