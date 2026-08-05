Dr Feelgood encabeza el cartel del Vilablues

Vilanova de Arousa volverá a acoger, por segundo año consecutivo, la celebración del festival Vilablues, que se celebrará entre los días 28 y 29 de este mes. Las principales actuaciones del festival se van a desarrollar en el escenario Xacobeo, ubicado en el multiusos, pero también habrá pasacalles, conciertos en los parques y plazas, jam sessions en A Cofradía y actividades para los más pequeños en el Auditorio y en la Estación Marítima.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la posibilidad de disfrutar de la música de Dr Feelgood, que encabezarán el cartel del día 28. La banda británica, nacida en los años 70, sigue siendo una de las grandes referencias del Rhythm & Blues en el mundo y acudirá con dos de sus fundadores, Kevin Morris en la batería y Phil Mitchell en el bajo. En la programación del viernes también destaca la presencia de The Cinelli Brothers, un cuarteto londinense que representa a la nueva generación de músicos apasionados por los sonidos auténticos del blues. También habrá espacio en esa jornada para el grupo de góspel The New Orleans Gospel Choir, que recorrerá los grandes clásicos del género. La jornada se completará con Rockin'Gina and The Sentinels, un pasacalles de los Vilanova Orleáns y sesiones de Beti de la Church, Crebinsky y la Duendeneta.

El día 29, Principles of Joy se subirán al escenario. La banda francesa es una de las formaciones de soul contemporáneo más conocidas de Europa. En ese escenario estará también la cantante Martha High, quien durante varias décadas fue corista de un mito como James Brown, y que en el Vilablues se presentará acompañada de Julian Maeso Organ Sextet. El guitarrista Fede Aguado y su banda Fierablues completarán los cabezas de cartel. La representación gallega en la segunda jornada del Vilablues correrá por cuenta de Mad Martin, Ruxe Ruxe y Too Sweet & The Criers. La programación sel sábado se completará con las sesiones de los dj's Little & Kaiser, Fonkyomar y Peligro.

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El Vilablues cuenta con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo.