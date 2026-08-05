Carril pone a la venta las entradas anticipadas de su fiesta bandera

La organización de la XXXI Festa da Ameixa de Carril instalará este sábado un punto de venta anticipada de tickets en la Praza de Galicia. El puesto solo abrirá de 11.00 a 14.00 horas, y se mantiene la venta online en ticket.vilagarcia.gal. La cita ofrecerá el sábado por la noche 1.000 raciones de arroz con almejas y berberechos, a siete euros. El domingo se prepararán a la marinera 3.000 kilos de almeja japónica para servir 9.000 raciones, con un precio de 14 euros e incluyendo pan y plato conmemorativo. El albariño costará 12 euros la botella; los refrescos y la cerveza, tres euros, y el agua, 1,50. La venta anticipada pretende reducir las colas y agilizar el servicio en la carpa situada detrás de la lonja. Si quedan existencias, los tickets también podrán adquirirse en las cinco taquillas del recinto, una de ellas en el paseo marítimo.