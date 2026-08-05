Abal Varela y sus exsocios apoyan una moción del PP de Cambados que censura su propia gestión

La falta de acuerdo entre gobierno y oposición ha dejado en el aire la aprobación de los festivos locales de Cambados para 2027. Fue durante el primer pleno del tripartito en minoría y que, aparte de esto, hasta se saldó con más consenso del habitual, aunque con dardos al socio recientemente expulsado, que, de manera insólita, apoyó una moción que ponía en duda su gestión en el área de Servizos que dirigió hasta hace dos semanas. También sus exsocios, haciendo bueno el refrán de «unos por otros y la casa sin barrer», pues el PP lleva tres años quejándose de la limpieza.

La elección de los festivos viene siendo motivo de gran controversia últimamente. El Ejecutivo de PSOE, Somos y BNG planteó sustituir los tradicionales, los días de los patrones, por los lunes de Pascua y Entroido, al caer en domingo, pero la oposición votó en contra. Tanto el PP como Pode se agarraron a la «crispación» y «quejas» de este año por eliminar Santa Mariña.

Así, José Ramón Abal Varela propuso los lunes posteriores a este día y el de San Benito y Sabela Fole que, por lo menos, uno se le diera al Carmen; una fecha también significativa y para «darle mayor envergadura» a ese fin de semana que también es la Festa da Vieira y San Antonio. Sin embargo, el tripartito declinó, indicando que su elección responde a facilitar la «conciliación» y que el «comercio no quiere los viernes festivos, prefiere los lunes».

El edil de Festexos, Tino Cordal, apuntó que se intenta «contentar a todos», asegurando que el «70% de las personas trabajan de lunes a viernes» y lanzando sospechas sobre las críticas, pues indicó que «hubo llamadas» para que se cerrase. La portavoz de los conservadores negó cualquier «coacción» y les acusó de eliminar la patrona «por ser religioso».

«Cuenta con que le queda poco»

Así las cosas, no hubo acuerdo y el asunto deberá abordarse en otro pleno, hasta puede que extraordinario porque deben estar ratificados antes del 15 de septiembre, con el gasto que supondrá de «entre 2.000 o 3.000 euros». Así que en ruegos y preguntas, el edil independiente invitó al resto a intentar un acuerdo, porque lo contrario le parecía «decepcionante» y en un comunicado enviado al día siguiente acusó al alcalde de «dejación de funciones. Está en sus últimos momentos, cuenta con que le queda poco».

La secretaria ratificó que no era posible retornar a un asunto ya votado y a mayores, Abal se llevó un tirón de orejas de su exsocio de Somos, reprochándole que no lo planteara en las comisiones previas al pleno, donde se abstuvo: «Es traicionero».

Estos desmarques en las vistas públicas estaban en la lista de argumentos esgrimidos por sus exsocios para echarlo y el lunes también trascendió que tampoco estaban contentos con su gestión en la limpieza y desbroces. Al parecer, ni él mismo, pues votó a favor de la moción del PP para establecer un plan con una brigada específica que trabaje cíclicamente y bajo un calendario planificado, asegurando la existencia de «quejas» en todo Cambados y «es especialmente evidente en las parroquias», defendió su portavoz.

«Agradecemos que traigan esta moción porque viene a refrendar decisiones tomadas recientemente», llegó a declarar el regidor socialista en clara alusión a la expulsión. Y sin guardarse nada añadió: «Tienen toda la razón, el servicio de limpieza y desbroce no estaban bien organizados».

Así anunció que, en cuanto baje el riesgo extremo de incendio, pondrán en marcha el tractor que «lleva meses parado». Pero aún fue más allá, pues las calles y pasos de peatones sin buena señalización horizontal deben llegar a tal número que van a contratar a una empresa para repintar líneas.

La suciedad, un «peaje»

También fue muy directo el portavoz del BNG, Liso González: «En el fondo estamos bastante de acuerdo y por eso igual hubo los movimientos que hubo en el gobierno». No obstante, también puso algo de freno y acusó a los populares de «caer en la hipérbole y la exageración» dentro de la legítima crítica política, echando en falta un poco de empatía en el caso de la Festa do Albariño. Y es que su propuesta incluía reforzar la limpieza en la celebración porque «hoy -por el lunes- el olor aún es nauseabundo en cualquier esquina», lamentó Fole.

«Es el peaje que tenemos que pagar por una fiesta de esta envergadura porque por mucho que baldees, ese olor no lo quitas con nada, va a tardar días en irse y se llama incivismo», abundó el nacionalista. Y es que el tripartito argumentó la imposibilidad de controlar este aspecto.

«Es sorprendente, pero a veces ves baños vacíos y gente orinando en la calle. Siempre hay que evaluar, corregir y mejorar, pero es evidente que hace doce años no había tantos baños como hoy. Triplicamos recursos en limpieza, seguridad y logística, es donde más se está gastando, no en la música», agregó Cordal. Cuando estaba el PP «bajaban ríos de orina por Príncipe, tienen poca memoria o la tienen selectiva», replicó Lago, asegurando también que consiguieron dejar el pueblo «decente» y que ven avances. «El botellódromo… algo hubo, pero se redujo mucho. La gente estaba en el paseo de las palmeras con vino no con otras bebidas y, de hecho, hubo muchas menos bolsas».

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El alcalde también puso la nota de humor en un pleno bastante tranquilo para la situación política actual, quizás por el cansancio tras la semana festiva: «Nos piden un plan para el Albariño, pero las elecciones de 2027 serán antes. ¿No cuentan con ganar?», bromeó con la líder de la oposición.