Vilanova pone a punto sus instalaciones deportivas

Los problemas de humedades en el pabellón de Vilanova y la renovación del césped artificial en los campos de Corón y San Miguel de Deiro serán las tres actuaciones que tiene previsto acometer la Xunta en infraestructuras deportivas del municipio en las próximas semanas. Así lo reconoció el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que acudió esta mañana a Vilanova acompañado de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto. Estas obras, en las instalaciones deportivas de Vilanova cuentan con el respaldo de la convocatoria destinada a proyectos estratégicos del fondo adicional del Fondo de Cooperación Local. La propuesta presentada por el Concello cuenta con una aportación económica superior a los 290.000 euros, la mitad del coste total, presupuestadas en más de 581.000 euros.

Las actuaciones se centran en el pabellón municipal y en los campos de fútbol Corón-Caleiro y Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro. En la primera de estas infraestructuras se va a sustituir la cubierta completa para eliminar filtraciones y condensaciones, y se va a ampliar el almacén, mientras que en los campos de fútbol ya se está trabajando en la renovación del césped artificial, algo que venían reclamando desde hace mucho tiempo los clubes que los utilizan.

En el primero de los casos, el pabellón fue remodelado hace apenas una década, cuando se sometió a un importante lavado de cara en el que se sustituyó por completo el tejado precisamente para acabar con las humedades que se generaban. Aunque en un primer momento, estas desaparecieron, pronto volvieron a surgir, obligando al Concello a buscar una nueva solución. Los campos de fútbol llevaban mucho tiempo esperando una rehabilitación que contemplase la sustitución del césped para evitar graves daños a los deportistas que entrenaban o jugaban en él. Especialmente grave era la situación en la que se encontraba el campo de SanMiguel de Deiro, que acumulaba un buen número de calvas por todo el terreno de juego.

Diego Calvo señaló que esta actuación forma parte de la veintena de proyectos de carácter estratégico apoyados por la Xunta en la convocatoria de 2025, que se sumaron a otros 20 financiados el ejercicio anterior. En cada una de las anualidades, el presupuesto superó los ocho millones de euros, lo que supuso una inversión acumulada en dos años de más de 16 millones de euros en casi 40 proyectos estratégicos. La importancia de esta medida, puesta en marcha en 2024, llevó a la Xunta a incrementar la dotación de este año hasta los diez millones de euros.

Además del proyecto visitado hoy, Vilanova resultó beneficiaria de estas ayudas a través de otras dos propuestas presentadas por la Mancomuniade de O Salnés. Se trata de las mejoras en la Estación de Tratamentro de Auga Potable (ETAP) situada en Treviscoso y que abastece a toda la comarca, en la que la Xunta ha invertido cerca de 430.000 euros en 2024 para garantizar la cobertura del consumo y dar respuestas a las puntas destacadas por la importancia turística de la zona, y de la construcción de un centro logístico multiservicios en el parque empresarial de Ribadumia, que contó en 2025 con una aportación superior a los 300.000 euros.

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El conselleiro incidió en el compromiso de la Xunta con los municipios, ya que solo el año pasado el apoyo del gobierno gallego permitió impulsar cerca de un millar de proyectos mediante las diferentes líneas específicas de colaboración con las entidades locales. En el caso de Vilanova de Arousa, las aportaciones relacionadas con los proyectos estratégicos forman parte de los más de 2,1 millones de euros invertidos en el municipio en los últimos años a través de distintas medidas de apoyo al ámbito local.