Vilagarcía empieza el reparto de gafas y Martín Códax abre su balcón sobre la ría de Arousa

Falta tan solo una semana para que tenga lugar el eclipse de sol y las instituciones ya comienzan a perfilar una jornada histórica. Así, el Concello de Vilagarcía iniciará hoy el reparto de las gafas homologadas a través de la web ticket.vilagarcía.gal. Se trata de un total de 2.000 gafas que podrán recogerse el mismo día del eclipse, a partir de las 17.30 horas, en las carpas que se instalarán en el parque de A Compostela.

Otra entidad que también tendrá una intensa actividad esa jornada será la bodega Martín Códax de Cambados. La entidad tiene previsto abrir el mirador, donde se va a celebrar un evento de Alma Atlántica que permitirá disfrutar del fenómeno astronómico.

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La terraza celebrará una edición especial de As Tardes do Atlántico inspirada en el eclipse. La entrada para los adultos será de 20 euros y ya está disponible en ticketrona.com. Las plazas son limitadas y podrán reservarse hasta completar el aforo.