Eclipse
Vilagarcía empieza el reparto de gafas y Martín Códax abre su balcón sobre la ría de Arousa
El fenómeno astronómico se podrá observar desde toda la comarca el próximo día 12
Falta tan solo una semana para que tenga lugar el eclipse de sol y las instituciones ya comienzan a perfilar una jornada histórica. Así, el Concello de Vilagarcía iniciará hoy el reparto de las gafas homologadas a través de la web ticket.vilagarcía.gal. Se trata de un total de 2.000 gafas que podrán recogerse el mismo día del eclipse, a partir de las 17.30 horas, en las carpas que se instalarán en el parque de A Compostela.
Otra entidad que también tendrá una intensa actividad esa jornada será la bodega Martín Códax de Cambados. La entidad tiene previsto abrir el mirador, donde se va a celebrar un evento de Alma Atlántica que permitirá disfrutar del fenómeno astronómico.
La terraza celebrará una edición especial de As Tardes do Atlántico inspirada en el eclipse. La entrada para los adultos será de 20 euros y ya está disponible en ticketrona.com. Las plazas son limitadas y podrán reservarse hasta completar el aforo.
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