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Degustación y concurso

Trece locales se suman a la ruta de tapas de Valga, la cifra más alta en años

El Concello lo considera una muestra de que es una «iniciativa consolidada»

Una edición anterior de la ruta y concurso de Valga.

Una edición anterior de la ruta y concurso de Valga. / FDV

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L. R.

Valga

La lucha por el premio al mejor pincho de anguila estará este año más disputada que nunca. La Ruta Concurso «Tapa a Anguía» llega en su decimotercera edición a trece establecimientos de hostelería participantes, la cifra más alta de los últimos años, «lo que demuestra que se trata de una iniciativa consolidada entre el sector y, además, entre los vecinos y visitantes que tienen las últimas semanas de agosto marcadas como época para degustar la anguila en diferentes elaboraciones», destacaron desde el Concello de Valga.

Los locales participantes en esta cita gastronómica, que forma parte de la programación de la Fiesta da Anguía e Mostra da Caña do País, son: Bar Pardal, Pastelería Caprichos, Bar Maneiro, Bar Potel, Café-Bar Pontellón, Bar Juan, Restaurante A Charca, Café-Pub Pirata, Café-Bar Couceiro, Café-Bar Xa Bou, Cafetería Auditorio, Casa Comparada y Bar Alba.

Las mismas fuentes recordaron que la ruta se celebrará durante los dos últimos fines de semana del mes de agosto.

El apartado de concurso tendrá lugar los días 22 y 23. El público decidirá con sus votos cuáles son las mejores tapas y, por lo tanto, los locales ganadores de los Mandiles de Oro, Plata y Bronce. Para participar en la votación es preciso reunir los sellos de los bares participantes después de degustar sus tapas e introducir la papeleta en las urnas habilitadas al efecto.

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Entre todas las personas que participen se sortearán diez vales de 30 euros cada uno para gastar en el comercio local.

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