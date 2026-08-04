La Romaría Vikinga deja una «sensación unánime» de éxito en Catoira

«Ha sido una edición de la Romaría Vikinga que ha cumplido con todas las expectativas y que deja una sensación unánime de éxito». Así de contundente se muestra el alcalde de Catoira, Xoán Castaño, en su análisis del evento más importante que se celebra en el municipio. Es por ello que el grupo de gobierno hace un balance «muy positivo» de una edición en la que todas las actividades programadas alcanzaron una «excelente respuesta del público, sin registrarse ningún tipo de incidente y con un comportamiento ejemplar por parte de las miles de personas que acudieron durante el fin de semana».

Esa percepción de éxito no es solo de la organización «sino también de los vecinos y de las personas que nos visitaron», explica Xoán Castaño que considera que esta edición confirma el camino emprendido por el Concello para continuar con el crecimiento de la Romaría Vikinga en calidad, y sostenibilidad. «Queremos seguir mejorando en esta línea, apostando por la calidad y por un turismo sostenible; más que contar cuantas personas vienen, lo importante es ofrecer una experiencia cada vez mejor, cuidando la organización, los espacios, la programación y el impacto positivo que la fiesta tiene sobre Catoira».

Entre los aspectos más destacados de esta edición figura la gran respuesta del público a las diferentes propuestas culturales. Los conciertos volvieron a registrar una importante afluencia de personas, mientras que el VikingDrama alcanzó un éxito rotundo, con una excelente acogida por parte del público en todas las representaciones, valorando de forma positiva la dirección profesional estrenada este año.

También el Xantar Vikingo recibió una valoración muy positiva. El alcalde y el edil de Cultura destacan que no se registró «ni una sola protesta», sino todo lo contrario, felicitaciones por el servicio ofrecido por la empresa responsable de esta edición frente a las quejas recibidas en años anteriores.

Otro de los grandes protagonistas de la romería fue el Mercado Vikingo, que confirmó su consolidación con un elevado volumen de ventas y una buena respuesta tanto del público como de las personas artesanas participantes. El Concello considera cumplido el objetivo de estabilizar esta propuesta, aunque recuerda que en las próximas ediciones se reforzará su tematización vikinga tanto en los puestos como en la animación.

También destaca el ambiente de tranquilidad durante una celebración en la que «no hubo ningún tipo de incidente y el comportamiento de la gente fue ejemplar, gozando de la fiesta todos sus participantes», especialmente durante el desembarco.

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Uno de los aspectos que más pone en valor el alcalde fue el «extraordinario trabajo realizado por el personal municipal» durante todo el fin de semana, con un labor prácticamente ininterrumpido para garantizar que los espacios públicos permaneciesen en las mejores condiciones posibles. Castaño también hizo extensible ese agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil, cuya labor resultó fundamental para el correcto desarrollo de la romería.